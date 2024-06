Koeman zeer verrast door opstelling van Oostenrijk: ‘Dit laat zien hoe zij denken’

Ronald Koeman gaat met Nederland vol voor de winst tegen Oostenrijk. De bondscoach van Oranje houdt geen rekening met andere scenario's die kunnen ontstaan door de gelijktijdige wedstrijd Frankrijk - Polen. "Ik ga niet rekenen. Wij willen winnen en eerste in de poule worden", aldus Koeman voorafgaand bij de NOS.

Koeman wijzigt de opstelling van Nederland op drie plekken en krijgt de vraag of hij ook voor deze elf namen zou kiezen als er veel op het spel zou staan. "Dat weet ik niet. Ik vind dit de beste opstelling voor deze wedstrijd."

Denzel Dumfries kampt met lichte pijntjes en wordt vervangen door Lutsharel Geertruida. "Met Denzel heb ik dat meegenomen, maar met Geertruida heb je ook een speler die op een andere positie op het middenveld kan komen te spelen. Voor de rest is dit wat mij betreft de beste opstelling."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dumfries zit wel gewoon de bank. "Natuurlijk had hij normaal gewoon kunnen spelen, maar ik neem dat wel mee. Als je goede wissels hebt, dan kun je dat ook doen."

Nederland verwacht dat Oostenrijk hoog druk zet. Koeman vraagt zijn spelers om de lange bal niet te schromen. "Als alles vaststaat bij ons, gooi hem maar diep. We hebben snelheid voorin. Dan is Joey Veerman een speler die in zijn passing belangrijk moet zijn, laat ik het zo zeggen."

Ook doelman Bart Verbruggen hoeft niet bevreesd te zijn voor de lange bal. "Als Verbruggen de bal heeft en iedereen staat vast, dan kan hij bijvoorbeeld diep spelen door de lucht op Cody Gakpo. Dat is wat je bespreekt omdat zij hoog druk zetten."

De opstelling van Oostenrijk is verrassend te noemen. "Ze hebben vier jongens niet in de opstelling staan die wij wel verwacht hadden." Het gaat om Philipp Mwene, Cristoph Baumgartner, Konrad Laimer en Kevin Danso.

"Dat zijn alle vier spelers die een gele kaart hadden", constateert Koeman. "Dat zegt iets over hoe zij naar deze wedstrijd kijken, maar ik heb al gezegd: die anderen die nu spelen lopen misschien nog wel méér."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties