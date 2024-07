Koeman wordt met verkeerde naam aangesproken door journalist en gaat stuk

Niet alleen journalisten in de perszaal, ook vragenstellers op afstand kunnen tijdens het EK 2024 deelnemen aan persconferenties. Ronald Koeman kreeg maandag bij het persmoment van Oranje een vraag van een buitenlandse journalist die niet in de zaal zat. De man sprak Koeman merkwaardig genoeg tweemaal aan als 'mister Michels'. Koeman kon hard lachen om het foutje.

De buitenlandse journalist wilde een vraag stellen over wijlen Rinus Michels, de bondscoach die Nederland in 1988 naar de EK-titel leidde. Koeman was toen als speler een van de leiders in het Nederlands elftal.

De journalist besefte wel dat hij met Koeman sprak, maar noemde hem anders. "Mister Michels, kunt u me horen?", vroeg de man in het Engels aan Koeman. "Ik zit op afstand."

Na de bevestiging aan de journalist dat zijn audio luid en duidelijk doorkwam, noemde de man Koeman nogmaals bij de verkeerde naam. "Mister Michels, u speelde in het geweldige team uit 1988 hier in Duitsland. En uw coach was Michels. Kunt u iets vertellen over die tijd?"

"De coach uit die tijd, Rinus Michels, was een grote persoonlijkheid", antwoordde Koeman. "Hij sprak niet veel, maar hij had de persoonlijkheid. We hadden ook een hele goede groep met kwaliteitsspelers."

Dinsdag speelt Nederland in de achtste finale van het EK tegen Roemenië. "Als we morgen een beetje van het geluk uit 1988 hebben, dan winnen we van Roemenië. Verder is het moeilijk om te vergelijken, omdat het voetbal toen heel anders was dan nu, bijvoorbeeld in fysiek opzicht was het heel anders destijds."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties