Koeman wijzigt opstelling van Nederland, maar houdt Wijnaldum tóch op de bank

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de EK-wedstrijd tegen Frankrijk. De oefenmeester voert één wijzing door ten opzichte van de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Jeremie Frimpong komt als rechtsbuiten in het elftal in plaats van Joey Veerman. Xavi Simons schuift op van de aanval naar de nummer 10-positie, terwijl Tijjani Reijnders op het middenveld de plek van Veerman inneemt. Diverse media hadden Georginio Wijnaldum in de basis verwacht. Het duel in Leipzig begint om 21:00 uur en is te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen verdedigt het doel van Oranje. De goalie ziet de defensie voor hem bestaan uit Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Het middenveld wordt gevormd door Jerdy Schouten, Simons en Reijnders. Frimpong staat in de voorhoede met Cody Gakpo en centrumspits Memphis Depay.

In aanloop naar het duel met de Fransen ging het vooral om de posities van Veerman en Simons, die niet wisten te overtuigen tegen Polen (1-2 winst). Koeman wilde op de afsluitende persconferentie zoals verwacht niets prijsgeven over de opstelling, maar begint dus met dezelfde namen.

Koeman is op zijn hoede voor Frankrijk, dat wordt gerekend tot de absolute topfavorieten om het EK te winnen. "Frankrijk is met name in de omschakeling goed. Als ze de bal winnen, zijn ze in no-time aan de andere kant van het veld. Ze hebben ongelooflijk veel snelheid", sprak de keuzeheer lovend.

"De les van de wedstrijd tegen Polen is dat we een hoog niveau kunnen halen. Maar tegen Frankrijk wil ik het negentig minuten zien en niet een uur. We weten hoe we moeten staan als we de bal verliezen. Dat is tegen Frankrijk belangrijker dan tegen Polen." Koeman heeft weer de beschikking over Brian Brobbey, die het duel met Polen aan zich voorbij moest laten gaan wegens hamstringklachten.

Oranje heeft het sinds 2014 acht keer opgenomen tegen de Fransen en kan geen goede cijfers overleggen. Zeven keer werd er verloren, één keer werd er gewonnen. De enige overwinning in die reeks vond plaats op 16 november 2018, toen Oranje in de Nations League met 2-0 te sterk was voor les Bleus. Beide doelpuntenmakers van toen, Wijnaldum en Memphis, zijn er vrijdagavond ook bij.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Memphis, Gakpo.

Opstelling Frankrijk: n.n.b.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Nederland - Frankrijk: Winst Nederland Gelijkspel Winst Frankrijk Stem Nederland - Frankrijk: Winst Nederland 36% Gelijkspel 31% Winst Frankrijk 33% Totaal aantal stemmen: 236 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties