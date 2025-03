Koeman Jr. sneert naar Nederlandse voetbalfans: ‘In het buitenland hebben ze meer respect’

Ronald Koeman Jr. is na afloop van de wedstrijd FC Volendam - Telstar niet te spreken over de aanhang van de thuisploeg. De supporters riepen bij de uittrap grappend ‘pizza’ richting de doelman, iets wat ze voorheen naar keeper Jeroen Verhoeven deden. In een interview met ESPN geeft Koeman na afloop aan dat hij het niet begrijpt.

“Ja ik weet het niet. Ik vind het een beetje raar”, zegt Koeman Jr. “Ik weet ook niet waarop het gebaseerd is. Ik heb het een paar keer gehoord en het doet me helemaal niks.”

Koeman Jr. vindt de grap typerend voor de supporters van Volendam. “Het is ook wel een beetje typisch Volendam hè? Het is ook wel een beetje sneu. Vaak bij de uitwedstrijden ben ik het doelwit.”

Of het door zijn achternaam komt, sluit de Nederlander ook niet uit. “Zou kunnen. Zoals ik al zei ik ben vaak het doelwit bij uitwedstrijden. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen voor de rest. In andere landen hebben ze wat meer respect. Maar het doet me helemaal niks.

Koeman Jr. miste dit seizoen nog geen duel voor Telstar en keepte al 32 wedstrijden. Hierin kreeg hij 41 doelpunten tegen. De ploeg van trainer Anthony Correia verloor dinsdagavond met 3-0 van FC Volendam door een hattrick van Henk Veerman.

Telstar zijn volgende wedstrijd is op vrijdag 14 maart. Dan ontvangen De Witte Leeuwen Roda JC Kerkrade op bezoek. De Limburgers hebben één punt meer als Telstar, dus dit wordt een direct gevecht om aan te haken bij de play-offs-plekken.

Momenteel staat Telstar achtste in de Keuken Kampioen Divisie. Met deze plek zouden ze mee mogen doen aan de nacompetitie. De laatste keer dat Telstar op het hoogste niveau speelde was in het seizoen 1977/1978.