Koeman haalt bizar fragment uit wedstrijd Hongarije - Nederland: 'Ik kan dit niet begrijpen!'

Ronald Koeman is gezien het verloop van de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije (1-1) blij met een punt. De bondscoach van het Nederlands elftal prijst zijn ploeg voor het blijven knokken voor een resultaat en is kritisch op scheidsrechter Lukas Fähndrich, die in zijn ogen een rode kaart voor de Hongaren miste.

Nederland had het heel zwaar in Boedapest, erkent Koeman. Oranje moest tot overmaat van ramp in de slotfase met tien man verder door een rode kaart voor Virgil van Dijk.

"Als je met een man minder komt dan ben je opgelucht dat je alsnog de 1-1 maakt. Ik had er na rust zeker nog geloof in. We speelden beter, maar het was allemaal net niet bij ons. Ik had wel een fase het idee dat we zouden scoren. Cody (Gakpo, red.) werd ook gevaarlijker in de tweede helft."

Hongarije ging eerder hard onderuit tegen Duitsland (5-0) en paste de tactiek tegen Nederland aan. "Zij hebben het goed gedaan. Ze durfden niet zo te spelen als tegen Duitsland. Ze wisten dat ze dan problemen krijgen. Ze hebben centraal alles dicht gemaakt. Geen druk op de bal, maar met elf man erachter. Daar hadden wij heel veel moeite mee."

Nederland kwam na een half uur op achterstand door een kopbal van Roland Sallai. "We lijden een beetje onnodig balverlies via Tijjani (Reijnders, red.). Mickey (van de Ven, red.) komt tegen twee man en die doet eigenlijk wat hij moet doen door te 'sluiten', maar in zijn rug staat er nog een vrij."

Koeman verwijt Virgil van Dijk niets in die situatie. "Virgil is iemand aan het dekken. Ik weet niet of Quinten (Timber, red.) iets meer had kunnen doen nog naar achteren toe misschien..."

Van Dijk pakte in de slotfase in een tijdsbestek van enkele minuten twee gele kaarten, de eerste voor aanmerkingen op de leiding. "Ik begrijp het niet, want een aanvoerder mag volgens mij bij een scheidsrechter protesteren."

Van Dijk wees scheidsrechter Fähndrich op een harde overtreding op Donyell Malen. Over dat moment is ook Koeman ontstemd. "Die overtreding is natuurlijk ook goed voor een rode kaart. Er is totaal geen intentie om de bal te spelen." Attila Fiola kreeg daarvoor geel.

Koeman is wel kritisch op de overtreding die Van Dijk daarna zelf maakte, die hem uiteindelijk rood opleverde. "De overtreding van Virgil daarna is niet handig. Als je geel hebt dan moet je eigenlijk meelopen, maar dat weet Virgil zelf wel."

Denzel Dumfries kopte Oranje vervolgens nog naar een punt. "We hebben ons niet overgegeven. Ook met tien man hebben we druk naar voren gezet. We zijn een-op-een gaan spelen en hebben gelijkgemaakt. Daarna hebben we goed verdedigd."