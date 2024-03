Koeman gooit basiself Oranje volledig om: Blind, Veerman en Schouten starten

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor het oefenduel met Duitsland bekendgemaakt. Koeman treedt aan in een systeem met drie centrale verdedigers en twee wijde vleugelverdedigers. Denzel Dumfries start op rechts, Daley Blind op links. Verder verschijnen ook Bart Verbruggen, Matthijs de Ligt, Joey Veerman, Jerdy Schouten en Donyell Malen in de basis. Het duel in Frankfurt begint om 20:45 uur en is te zien op NPO 1.

Verbruggen staat onder de lat in de Deutsche Bank Park, de thuishaven van Eintracht Frankfurt. Mark Flekken, tegen Schotland nog basisklant, verhuist zoals eerder al door Koeman aangekondigd naar de bank. Dumfries krijgt op rechts de voorkeur boven Jeremie Frimpong, terwijl Daley Blind aan de linkerkant profiteert van de extra vacature in de verdediging.

Virgil van Dijk en Nathan Aké vormen het centrum met De Ligt, die de voorkeur krijgt boven Lutsharel Geertruida. Op het middenveld heeft Koeman basisplaatsen in huis voor Tijjani Reijnders, die op tien staat, Veerman en Schouten. Voorin staat het duo Malen-Memphis Depay.

Duitsland maakte vorige week grote indruk door Frankrijk in Lyon te verslaan (0-2). 'In de openingsfase kwamen we, gezien de dominantie, iets te weinig voor het doel", blikte bondscoach Julian Nagelsmann terug op de persconferentie. "En we moeten nog werken aan het uitverdedigen onder druk, dat ging op de training al veel beter."

De verwachtingen rondom de nationale ploeg zijn plots weer hooggespannen. "Tegen Nederland moeten we, na zaterdagavond, de volgende stap zetten en niet alles weer in laten storten. Je merkt nu al dat er iets meer enthousiasme onder de bevolking is. We moeten nu niet doen alsof alles geweldig is, we moeten gewoon verder." Nagelsmann kondigde al aan met dezelfde elf namen te starten, onder voorbehoud dat die spelers daadwerkelijk fit genoeg zijn om aan de aftrap te verschijnen.

Oranje zette een op papier overtuigende zege neer tegen Schotland (4-0), maar het spel was niet altijd om over naar huis te schrijven. “Ik wil dat we in balbezit beter spelen en dat we minder kansen weggeven", stipte Koeman aan. "We leden onnodig balverlies. Dat viel tegen, maar uiteindelijk win je wel met 4-0.”

Ondanks het bij vlagen matige spel tegen de Schotten maakt Koeman zich geen zorgen. “Misschien is het wel goed. Ik heb liever dat het deze zomer klopt. Het loopt in het voetbal niet altijd zoals je wil.” De Ligt kreeg maandag al te horen dat hij zal starten tegen Duitsland, het land waarin hij speelt voor Bayern München. "Het voelt wel als thuiskomen. Nederland - Duitsland is een hele bijzondere wedstrijd. Enige verschil is dat ik een paar Duitse jongens ken."

Opstelling Duitsland: Stegen; Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind; Schouten, Veerman, Reijnders; Malen, Memphis.

