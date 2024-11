Koeman ergert zich aan twee kemphanen van Nederlands elftal: 'Dit wil ik niet zien'

Ronald Koeman baalt van de discussie tijdens het penaltymoment voorafgaand aan de 2-0 van het Nederlands elftal in het duel met Hongarije (4-0). De bondscoach ergerde zich zichtbaar vanaf de zijlijn aan de ogenschijnlijke onenigheid tussen Wout Weghorst en Cody Gakpo over wie de strafschop moest nemen. Na afloop legt Koeman de situatie uit.

Weghorst schoot de eerste penalty van het Nederlands elftal tegen Hongarije binnen en wilde ook de tweede nemen. Cody Gakpo pakte de bal echter af en schoot zelf binnen van elf meter: 2-0.

Net voor de benutte penalty ergerde Koeman zich zichtbaar aan de discussie tussen de twee aanvallers. “De afspraak is dat Virgil van Dijk beslist wie de penalty’s neemt”, zo vertelt Koeman voor de camera van de NOS.

“Virgil moest op dat moment bepalen wie zou gaan nemen, maar hij was op dat moment net in gesprek rond de middencirkel. Hij moet dat wel zien. De afspraak is dat we Wout en Cody hebben voor de penalty’s.”

“We hebben niet benoemd wie nummer één is, want dat ligt er ook vaak aan hoe de wedstrijd is. Het zijn beiden goede strafschoppennemers, dus dat maakt op zich niet uit.”

“Ik kreeg wel lichtelijk het gevoel dat ze misschien aan het stoeien waren om wie nou de bal in de handen mocht pakken. Je moet accepteren wie de strafschop neemt, ik hou niet van dat bakkeleien.”

Pierre van Hooijdonk laat in een reactie op het interview met Koeman overigens weten dat hij het beleid niet helemaal begrijpt. “Een trainer bepaalt wie de penalty’s neemt. Als de trainer duidelijk is, dan krijg je die discussies niet meer.”