Koeman en Oranje op hun hoede voor één Duitser: ‘Geweldige speler’

Ronald Koeman heeft in aanloop naar de oefeninterland tegen Duitsland stilgestaan bij de rol die Toni Kroos heeft. De middenvelder van Real Madrid is uitvoerig besproken in de wedstrijdbespreking, zo onthulde Koeman.

Het Nederlands elftal begint flink gewijzigd aan het duel met de Duitsers ten opzichte van de wedstrijd tegen Schotland. Op het middenveld zijn er basisplaatsen voor Joey Veerman en Jerdy Schouten.

"Hun kwaliteit is dat ze zuinig op de bal zijn", aldus Koeman bij de NOS. "Dat hebben ze allebei. Maar dat verwacht je ook van andere spelers. Want waar Schotland het niet afstrafte, zal Duitsland dat wel doen. We zullen heel zuinig op de bal moeten zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Koeman hoopt ook dat zijn spelers het spel zullen lezen. "Zetten zij druk vanuit 4-4-2 of met drie aanvallers?", vraagt de bondscoach zich hardop af. "Dat hebben we besproken en daar moet meer rust en balbezit uitkomen."

Een van de onderwerpen in de bespreking was Kroos. "Dat is een geweldige speler", aldus Koeman. "We hebben tegen Frankrijk gezien dat als je hem vrijheid geeft, hij altijd een voetballende oplossing heeft."

"Verdedigend wil hij zijn man nog weleens overgeven aan de centrale verdedigers. Dus Reijnders speelt op hem. Niet alleen om kort te zitten, maar ook om op de juiste momenten eroverheen te gaan. Ik denk dat het een heel goed koppeltje is."

Koeman geniet van Reijnders. "Hij is snel en kan druk zetten, maar heeft ook het vermogen om eroverheen te gaan. We moeten ook spelers hebben die diepgang hebben, dat is ook de reden dat Malen in de basis staat."

Geen Gakpo en Simons

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen