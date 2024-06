Koeman discussieert met Valentijn Driessen over de haarband van Memphis Depay

Ronald Koeman weet nog niet of Memphis Depay zijn witte hoofdband ook op het EK zal dragen. De bondscoach van het Nederlands elftal werd verrast door zijn sterspeler, die voorafgaand aan de oefeninterland tegen Canada (4-0 winst) in De Kuip plots met een band om zijn hoofd verscheen.

"Wat is nou de functie van een haarband?", vraagt Valentijn Driessen op de persconferentie. "Weet ik niet", glimlacht Koeman. "Dat zou je aan hem moeten vragen."

"Ik was verrast", zegt Koeman. "Ik had het niet gezien. Ik zag het pas vlak voor de wedstrijd, toen we naar buiten gingen."

Koeman weet nog niet zo goed wat hij ervan vindt. "Ik ga er even rustig over slapen. Ik heb er toen ik het zag niks over gezegd, nee."

Driessen vraagt zich af of Koeman had moeten ingrijpen. "De oude Koeman, de trainer van een paar jaar geleden, zou daar wel wat van gezegd hebben", houdt Driessen de bondscoach voor. "Ja, maar het is de nieuwe tijd hè", reageert Koeman.

Maandag speelt Nederland tegen IJsland. Het is afwachten of Memphis dan opnieuw met de band zal verschijnen. "We zullen het zien", aldus Koeman.

