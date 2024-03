KNVB ziet Ajax-talent (16) opgeroepen worden voor de Verenigde Staten

Lily Yohannes is opgeroepen voor het nationale team van de Verenigde Staten, zo is dinsdag duidelijk geworden. De in de VS geboren Yohannes (16) staat bekend als een groot talent van Ajax, waarmee ze dit seizoen furore maakt in de Women's Champions League.

Yohannes werd geboren in de VS en kwam al voor diverse jeugdelftallen van dat land uit. Yohannes, die sinds 2017 in Nederland woont, heeft nog geen Nederlands paspoort. De KNVB hoopt(e) dat zij zou wachten, zodat zij op den duur voor de Oranje Leeuwinnen uit zou kunnen komen. De voorkeur van Yohannes lijkt vooralsnog echter uit te gaan naar the Gals.

De nationale ploeg van de VS gaat begin april deelnemen aan de SheBelieves Cup. Omdat het een vriendschappelijk toernooi betreft, hoeft Yohannes haar keuze nog niet definitief te maken. Ook na een debuut voor de VS zou de middenvelder nog kunnen switchen naar Nederland.

De regels van de FIFA schrijven voor dat spelers of speelsters onder de 21 jaar nog van voetbalnationaliteit kunnen ruilen, zolang diegene niet meer dan drie interlands heeft gespeeld voor het land dat hij of zij wil 'inruilen'. Als er minuten worden gemaakt op een eindtoernooi, staat de keuze definitief vast.

Omdat het hier gaat om de SheBelieves Cup, en de VS maximaal twee wedstrijden afwerkt, kan Yohannes nog van gedachten veranderen. Yohannes komt bij de VS enkele grote namen uit het vrouwenvoetbal tegen, zoals Alex Morgan, Alyssa Neaher en Abby Dahlkemper.

Eind januari stelde bondscoach Andries Jonker tegenover de NOS nog dat hij 'goede hoop' had dat Yohannes zou kiezen voor het Oranje-shirt. "Ze kent de Nederlandse cultuur en weet wat lof en spruitjes zijn. Ik hoop dat zij als voetbalster mag uitkomen voor Nederland, vooral omdat ze zich Nederlands voelt."

De bondscoach is lovend over de kwaliteiten van Yohannes. "Ze onderscheidt zich met fantastische acties. Het lukt nog niet altijd, het is af en toe wat slordig, maar dat hoort bij talent zijn. Je ziet af en toe geweldige dingen."

