De KNVB tikt sc Heerenveen op de vingers vanwege de aanstelling van Frans Hoek, zo weet het Algemeen Dagblad woensdag te melden. De voormalig keeperstrainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal zou namelijk niet over de juiste papieren beschikken om training te mogen geven.

Begin januari maakte Heerenveen bekend dat Frans Hoek per direct aan de slag ging. De 68-jarige keeperstrainer is de opvolger van Harmen Kuperus, die vertrok na een vermeend verschil van inzicht ten opzichte van trainer Robin van Persie.

Eerder dit seizoen werd bekend dat Kuperus het niet eens was met de beslissing van Robin van Persie om Andries Noppert te passeren voor Mickey van der Hart. Hoek zou zijn taken op interim-basis overnemen tot het einde van dit seizoen, maar mogelijk moet de ervaren keeperstrainer al eerder stoppen.

Ondanks al zijn ervaring heeft Hoek niet de juiste papieren om keeperstrainer in de Eredivisie te mogen zijn. De KNVB heeft Heerenveen onlangs ‘op de vingers getikt’, weet het AD.

“De kwestie draait om het feit dat eredivisieclubs sinds dit seizoen over een gediplomeerde keeperstrainer moeten beschikken. Deze eis, gezamenlijk ingevoerd door de KNVB en de clubs, komt voort uit bepalingen van de UEFA. De UEFA besloot drie jaar geleden dat niet alleen hoofdtrainers en assistenten, maar ook keeperstrainers zich moesten laten scholen”, schrijft de krant.

Namens de KNVB heeft technisch directeur Nigel de Jong contact gehad met sc Heerenveen over de situatie. “We zoeken naar een goede oplossing, maar we hebben wel te maken met de regelgeving”, laat een woordvoerder van de KNVB weten.

Saillant is dat Hoek degene is die de KNVB-opleidingen tot keeperstrainer heeft helpen optuigen. Sterker nog: hij gaf zelfs de lessen op de opleiding. “Het is natuurlijk cru dat uitgerekend hij nu niet aan de eisen voldoet, maar je kunt ook niet zomaar over de regels heenstappen”, aldus Mario Captein, directeur van vakorganisatie Coaches Betaald Voetbal (CBV).