KNVB meldt opnieuw goed nieuws omtrent incidenten in voetbalstadions

Het aantal incidenten in en rondom voetbalstadions is opnieuw verminderd, zo meldt de KNVB. Het aantal van afgelopen seizoen ligt elf procent lager dan dat van het seizoen 2022/23. Dat blijkt uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor.

“Incidenten krijgen alle aandacht, begrijpelijk, want elk incident is er een te veel. Maar hierdoor is de ontwikkeling van het aantal incidenten vaak minder helder in beeld. Kijken we namelijk over een heel seizoen, dan neemt het aantal incidenten in de stadions verder af”, zo drukt de KNVB de suggestie dat incidenten alleen maar toenemen de kop in.

“We zijn er nog niet, maar het gaat wel de goede kant op en dat is een compliment voor alle samenwerkende partijen en alle supporters die wél een steun voor hun club zijn”, aldus Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB.

“In totaal zijn het afgelopen seizoen 816 wedstrijden gespeeld, waarbij de onafhankelijke aanklager betaald voetbal 150 keer een (voor)onderzoek heeft ingesteld naar wanordelijkheden. In het seizoen 2022/23 was dit 169 keer en het seizoen ervoor 179 keer”, zo deelt de KNVB de cijfers.

Straffen

Afgelopen seizoen zijn er daarom ook minder stadionverboden uitgedeeld. “Er zijn 1008 landelijke stadionverboden opgelegd, met een gemiddelde termijn van 24 maanden”, aldus de KNVB. In het seizoen 2022/23 waren dat er nog 1086, in het jaar daarvoor zelfs 1342.

“De meeste stadionverboden zijn opgelegd voor openlijke geweldpleging (16%), gevolgd door het bezitten en/of dragen van gezichtsbedekkende materialen (13%) en het bezitten en/of afsteken van vuurwerk (11%). Het dragen van bijvoorbeeld bivakmutsen is de afgelopen jaren toegenomen.”

Incidenten waarbij voorwerpen op het veld worden gegooid zijn ook enorm afgenomen. “We zien daarin een daling van 242 naar 99, wat een gevolg is van de aangescherpte regels die op 6 april 2023 zijn ingevoerd”, concludeert de KNVB.