KNVB maakt tweede oefentegenstander van Oranje in aanloop naar EK bekend

Het Nederlands elftal oefent in maart in aanloop naar het EK 2024 ook tegen Schotland, zo maakt de KNVB bekend middels een persbericht. Eerder verklapte bondscoach Ronald Koeman al dat er in aanloop naar het EK ook tegen gastland Duitsland geoefend wordt. Beide tegenstanders zijn tijdens het komende eindtoernooi ingedeeld in Groep A en verzorgen vrijdag 14 juni in de Munich Football Arena de openingswedstrijd van het EK.

Het treffen met de Schotten staat vrijdag 22 maart 2024 op de agenda. Locatie en tijdstip van het thuisduel van Oranje worden later bekendgemaakt. In aanloop naar het vorige Europees kampioenschap was Schotland in juni 2021 ook al de eerste oefentegenstander van Nederland. In het Portugese Faro eindigde het duel destijds onbeslist: 2-2.

Dinsdag 26 maart treedt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman aan tegen Duitsland. Het treffen met de gastheer van het EK 2024 vindt plaats in de Frankfurter Arena en begint om 20.45 uur. De thuishaven van Eintracht Frankfurt host tijdens het EK vier groepswedstrijden en een achtste finale.

In aanloop naar het EK worden in juni nog twee vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Ook hiervoor geldt dat in een later stadium de details door de KNVB worden bekendgemaakt

Ronald Koeman verklapte het al: Oranje oefent tegen gastland Duitsland richting EK. — ESPN NL (@ESPNnl) December 11, 2023

Begin deze maand werd tijdens de loting in Hamburg bepaald dat Oranje het in de groepsfase op moet nemen tegen Frankrijk, Oostenrijk en de winnaar van play-off A. Dat laatste land zal Polen, Wales, Finland of Estland zijn.

Bij de NOS reageerde Koeman vervolgens op de loting. “Op zich denk ik dat we niet ongunstig geloot hebben”, aldus de bondscoach. “Van Oostenrijk weten we niet zoveel. En je krijgt natuurlijk in maart het derde land. Maar al met al denk ik dat we niet slecht geloot hebben. Het had slechter gekund.”

Voorafgaand aan de loting leek de bondscoach van Oranje er nog op te hinten niet te hopen dat Nederland bij Frankrijk in de poule zou komen. "Misschien moet je het niet denken. Want als je erover nadenkt, gebeurt het uiteindelijk ook", zei hij daar lachend over. ”De landen in Pot 1 zijn allemaal sterk, maar de laatste jaren hebben we al zo vaak tegen Frankrijk gespeeld... Maar ja, we kunnen er niets aan veranderen.”



