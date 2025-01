De KNVB heeft Danny Makkelie aangesteld voor De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van aanstaande zondag. De ervaren scheidsrechter was eerder dit seizoen ook verantwoordelijk voor de ontmoeting in De Kuip, die door Ajax met 0-2 werd gewonnen.

Makkelie (41) krijgt zondag in de Johan Cruijff ArenA hulp van zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Robin Hensgens is in Amsterdam aanwezig als vierde official. Rob Dieperink neemt plaats in het VAR-centrum van de KNVB, met Frans Vandeursen als zijn assistent.

Ajax en Feyenoord kwamen afgelopen weekeinde vanwege de Europese verplichtingen niet in actie in de Eredivisie. De Amsterdammers staan als nummer twee vier punten achter koploper PSV, dat met 3-2 won van NAC Breda en een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Feyenoord, waar vorige week veel te doen was over de toekomst van hoofdtrainer Brian Priske, bezet momenteel de vierde plaats in de Eredivisie. De achterstand op Ajax bedraagt negen punten. Beide clubs hebben nog vijftien duels te spelen dit seizoen.

Ajax en Feyenoord maken zich dus op voor de altijd belanden Klassieker, die eerder deze jaargang dus werd gewonnen door de ploeg van Francesco Farioli. Dankzij goals voor rust van Jorrel Hato en Kenneth Taylor gingen de drie punten enigszins verrassend mee terug naar Amsterdam.

Voor Ajax geldt voorlopig echter alleen de afsluiting van de poulefase in de Europa League. De Amsterdammers zijn met tien punten en een zestiende plek hard op weg naar de play-offs. Opponent Galatasaray staat negende en heeft nog volop kans op automatische kwalificatie voor de volgende ronde.

Feyenoord is sowieso verzekerd van een plaats in de play-offs van de Champions League en kan nog automatisch doorbekeren in Europa. In dat kader lijkt een zege woensdag op Lille OSC cruciaal voor de Rotterdammers.