KNVB maakt arbiters voor mogelijk kampioensduel Feyenoord en topper bekend

Maandag, 1 mei 2023 om 21:15 • Wessel Antes • Laatste update: 21:17

De KNVB heeft maandag de scheidsrechters voor de dertigste speelronde van de Eredivisie bekendgemaakt. Zondagmiddag kan Feyenoord landskampioen worden op bezoek bij Excelsior Rotterdam, indien PSV op zaterdag niet wint bij Sparta Rotterdam. Ajax speelt op zaterdagavond in eigen huis een cruciale topper tegen AZ. Serdar Gözübüyük, Jeroen Manschot en Danny Makkelie mogen zich opmaken voor de affiches van de traditionele top drie.

Manschot zal zaterdag om 18.45 uur het eerste fluitsignaal verzorgen op Het Kasteel, wanneer Sparta nummer twee PSV ontvangt. De Kasteelheren kunnen stadgenoot Feyenoord een grote dienst bewijzen door punten af te snoepen van PSV. Indien de Eindhovenaren niet winnen in Rotterdam-West, kan Feyenoord een dag later al kampioen worden bij Excelsior. Dat duel staat onder leiding van Gözübüyük.

De scheidsrechtersaanstellingen voor de eerstvolgende speelrondes in de @eredivisie en @1e_Divisie zijn bekend?? https://t.co/RDr1oU7Apq — KNVB (@KNVB) May 1, 2023

Feyenoord kan in het Van Donge & De Roo Stadion, precies zes jaar na de dramatische 3-0 nederlaag bij Excelsior, de zestiende landstitel binnenslepen. Destijds hadden de Rotterdammers een veel kleinere marge, daar het kampioenschap pas in de allerlaatste speelronde beslist werd tegen Heracles Almelo thuis (3-1 winst). Nu heeft Feyenoord een marge van acht punten ten opzichte van PSV. Mocht het zondag op bezoek bij Excelsior nog niet lukken, kan Feyenoord zich herpakken tegen Go Ahead Eagles (thuis), FC Emmen (uit) of Vitesse (thuis).

Het duel tussen Ajax en AZ zaterdag, om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA, wordt gefloten door Makkelie. Bij een overwinning van de Alkmaarders staat Ajax op de vierde plek in de Eredivisie. Indien de Amsterdammers na speelronde 34 nog steeds op die positie staan, is Conference League voetbal een feit. De druk staat er inmiddels behoorlijk op bij het elftal van John Heitinga, dat zondagavond de finale van de TOTO KNVB Beker verloor tegen PSV (1-1, 2-3 na strafschoppen).