KNVB legt uit waarom twee Eredivisie-scheidsrechter afgelopen weekend in Midden-Oosten floten

Serdar Gözübüyük en Danny Makkelie floten afgelopen weekend wedstrijden in respectievelijk Saudi-Arabië en Dubai. Dat deed het toestemming met medeweten en toestemming van de KNVB. Maar waarom worden Nederlandse arbiters ingezet in het Midden-Oosten? De Nederlandse bond geeft antwoord tegenover het Algemeen Dagblad.

Afgelopen weekend was op het eerste gezicht een Eredivisie-speelronde als geen ander. Het enige bijzondere aspect was de wedstrijdverdeling onder de scheidsrechters.

Gözübüyük en Makkelie, twee arbiters die worden gezien als 'topofficials' binnen Nederland, kregen geen wedstrijd toebedeeld door de KNVB. Dat had te maken met de tripjes die het tweetal zou maken naar Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Gözübüyük (38) had vrijdagavond (Nederlandse tijd) de leiding over Al-Ettifaq - Al-Nassr (0-3). Hier stond hij op het veld met onder meer Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Aymeric Laporte en Georginio Wijnaldum.

Makkelie (41) floot zondagmiddag het duel Shabab Al-Ahli tegen Al-Wahda (5-4). Hoewel in de Emiraten minder sterren onder contract staan dan in de Saudi Pro League, deelde de op Curaçao geboren scheidsrechter het veld nog steeds met namen als Sardar Azmoun en Munas Dabbur, die in Europa reeds naam voor zichzelf hebben gemaakt.

Onderzoek van het AD leerde dat de tripjes naar het Midden-Oosten van Gözübüyük en Makkelie niet op zichzelf staan. Europese arbiters worden met regelmaat gevraagd voor wedstrijden in landen als Saudi-Arabië. Makkelie floot in het seizoen 2018/19 zelfs voor het eerst al in de oliestaat.

De KNVB laat desgevraagd weten dat verzoeken van buitenlandse competities om Nederlandse scheidsrechter aan te stellen 'niet ongewoon' zijn. "Als de aanstellingen in de nationale competitie (eredivisie of KKD) ruimte geeft om een scheidsrechter en assistenten aan een andere competitie uit te lenen, dan doen we dat", wordt de bond geciteerd door het AD.

De vergoeding, die in het Midden-Oosten naar verluidt 'net iets hoger ligt dan voor een topwedstrijd in de Eredivisie', voor het fluiten van een wedstrijd op niet-Nederlandse bodem eindigt in de zakken van de officials zelf. "De KNVB wordt niet financieel gecompenseerd voor het afstaan van scheidsrechters."