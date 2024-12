KNVB geeft nogmaals grote fout toe aan PEC Zwolle, dat zijn heil zoekt bij specialisten

De onterecht afgekeurde goal van PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk (1-1) krijgt een staartje. De leiding van de Zwollenaren meldt zaterdag via X dat een specialist zal worden ingeschakeld om eventuele vervolgstappen te onderzoeken. De KNVB gaf na afloop van het duel van vrijdag al toe dat de 1-2 van Nick Fichtinger nooit afgekeurd had mogen worden door de arbitrage.

In de eerste minuut van de blessuretijd leek Fichtinger PEC de drie punten te bezorgen, door uit een hoekschop raak te schieten in de verre hoek. Na overleg met de VAR, Jannick van der Laan, besloot scheidsrechter Edwin van de Graaf het doelpunt echter af te keuren.

De goal leek in eerste instantie afgekeurd te worden omdat de bal niet helemaal stil lag toen de hoekschop genomen werd. De regels schrijven voor dat de hoekschop dan moet worden overgenomen. Dat gebeurde echter niet. RKC kreeg een vrije trap en zo werd al snel duidelijk waarom de VAR en Van de Graaf het doelpunt daadwerkelijk afkeurden: buitenspel. Een gigantische blunder van de arbitrage, want uit een hoekschop kun je geen buitenspel staan.

Reactie PEC Zwolle

''PEC Zwolle heeft zaterdag contact gehad met de KNVB, waarin de voetbalbond nogmaals heeft laten weten dat de VAR en scheidsrechter vrijdagavond een grote fout hebben begaan, door bij de 1-2 een niet bestaande spelregel toe te passen'', zo valt zaterdag te lezen op X.

''Als club winnen we de komende dagen advies in bij specialisten over mogelijk te nemen vervolgstappen'', legt PEC zich niet zomaar neer bij het 1-1 gelijkspel op bezoek bij laagvlieger RKC.

PEC-trainer Johnny Jansen was na afloop furieus. ''Schandalig, echt schandalig'', foeterde hij bij ESPN. ''Dit lijkt nergens op man, kom op. De VAR zit daar met de spelregelboeken voor hun neus.''

Het gelijkspel heeft mogelijk grote gevolgen voor de uiteindelijke Eredivisie-ranglijst. PEC staat nu op zeventien punten in plaats van negentien. Het gat naar nummer zestien Sparta Rotterdam bedraagt daardoor nu geen zeven, maar vijf punten.