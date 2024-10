KNVB gaat Peter Bosz mogelijk schorsen na uitspraken over Danny Makkelie

De aanklager van de KNVB start een onderzoek naar de uitspraken van trainer Peter Bosz na het duel tussen PSV en Sparta Rotterdam (2-1 winst) afgelopen weekend. Dat meldt het Eindhovens Dagblad dinsdagmiddag. In theorie kunnen de uitspraken over scheidsrechter Danny Makkelie de uitgesproken Bosz een schorsing, voorwaardelijke schorsing of berisping opleveren.

Bosz zei na afloop van het thuisduel met Sparta dat hij Makkelie 'helemaal niks' vindt. De trainer van PSV baalde vooral over het feit dat de scheidsrechter geen strafschop gaf na een vermeende overtreding op Johan Bakayoko in het strafschopgebied van Sparta.

De KNVB gaat nu kijken of Bosz met zijn uitspraken het Nederlandse scheidsrechterskorps in diskrediet heeft gebracht. Journalist Rik Elfrink schrijft dat de zaak meerdere kanten op kan. “In theorie zou dat Bosz een schorsing, voorwaardelijke schorsing of berisping op kunnen leveren.”

Elfrink weet wat de eerste stappen zijn. ‘PSV krijgt nu de tijd om verklaringen in te dienen en de aanklager komt daarna mogelijk met een schikkingsvoorstel of hij besluit om de zaak te seponeren.”

Een schorsing zou de Eindhovenaren slecht uitkomen, daar het volgende Eredivisie-duel op papier een lastige is. Op zaterdag 19 oktober gaat PSV om 18.45 uur op bezoek bij AZ in Alkmaar.

Dams

Eerder op de dinsdag kwam al naar buiten dat PSV verdediger Matteo Dams moet missen in het AFAS Stadion. De Belg kreeg tegen Sparta een rode kaart nadat hij Camiel Neghli onderuit trok en een scoringskans ontnam.

De KNVB heeft die straf inmiddels gepubliceerd op de eigen website. Of Bosz erbij is in Alkmaar zal nog moeten blijken.