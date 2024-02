KNVB-directeur Nigel de Jong reageert op keuze van toptalent Dean Huijsen

Nigel de Jong respecteert de keuze van Dean Huijsen om de nationale ploeg van Spanje te vertegenwoordigen, zo laat de KNVB-directeur weten tegenover het Algemeen Dagblad. Huijsen, die opgroeide in Spanje, heeft de nationaliteit van dat land aangenomen. Het lijkt daardoor een kwestie van tijd voor hij zijn eerste (jeugd)interlands voor Spanje gaat spelen.

Huijsen maakte op zijn zestiende de overstap naar Juventus, nadat hij tussen 2015 en 2021 in de jeugdopleiding van Málaga speelde. De nog altijd pas achttienjarige Huijsen is voor de rest van het seizoen door Juventus verhuurd aan AS Roma. De geboren Amsterdammer, die op vijfjarige leeftijd naar het zuiden van Spanje verhuisde, maakt indruk in de hoofdstad van Italië. Afgelopen weekend produceerde hij nog een prachtig doelpunt tegen Frosinone, de club waar hij in eerste instantie aan verhuurd leek te worden.

De stormachtige ontwikkeling van Huijsen is ook in Spanje en Nederland niet onopgemerkt gebleven. De KNVB heeft geprobeerd Huijsen te overtuigen van een interlandcarrière bij het grote Oranje, maar die inspanningen bleken tevergeefs. Marca meldde eerder deze week dat Huijsen voor Spanje zou kiezen en nu heeft de krant ook het officiële document in handen waaruit blijkt dat de verdediger de Spaanse nationaliteit heeft aangenomen.

Een interlandcarrière bij het Nederlands elftal lijkt dus verleden tijd, al is dat nog niet helemáál zeker. In principe verliest iemand bij het aannemen van een andere nationaliteit de Nederlandse nationaliteit, maar er zijn uitzonderingen op die regel. Eén van die regels schrijft voor dat als iemand minstens vijf jaar in het land van de andere nationaliteit hebt gewoond, diegene de Nederlandse mag behouden.

Toch lijkt het gezien de procedure die Huijsen is gestart een kwestie van tijd voordat hij uit gaat komen voor la Furia Roja. De verwachting is dat hij volgende maand wordt opgeroepen voor Spanje Onder 21. "Het staat alle spelers met een dubbel paspoort natuurlijk vrij hun eigen keuze te maken", reageert De Jong. "Wij zullen die keuze altijd respecteren. De afgelopen jaren hebben we bij onze nationale teams met plezier met Dean gewerkt en wensen hem alle succes voor de toekomst.”

De keuze van Huijsen mag vrij opvallend genoemd worden. De tweebenige mandekker verklaarde toen hij jonger was een interlandcarrière bij Nederland te ambiëren. Bovendien vertegenwoordigde hij al meerdere verschillende jeugdelftallen van Oranje. Namens Nederland Onder 17 speelde hij elf wedstrijden. Daarnaast verscheen hij viermaal op het veld bij de Onder 18 en driemaal bij de Onder 19. Zijn meest recente jeugdinterland voor Nederland speelde hij op 17 oktober vorig jaar.

De Rossi

Huijsen is er donderdagavond in de Europa League niet bij wanneer Roma het opneemt tegen Feyenoord. De verdediger is namelijk niet ingeschreven voor de Europa League, waardoor hij vanaf de tribune in Stadio Olimpico moet toezien hoe zijn ploeggenoten gaan proberen door te bekeren na het 1-1 gelijkspel in Rotterdam-Zuid.

Trainer Daniele De Rossi is bijzonder lovend over Huijsen, zo laat de wereldkampioen van 2006 weten tegenover ESPN. "Hij is aan het opgroeien. Hij is heel slim en weet al veel dingen. Hij lijkt niet op een achttienjarige op het veld met de bal aan zijn voeten. Hij voelt zich zeer comfortabel en is zeker van zijn zaak. Soms is hij iets te zeker en te kalm. Hij moet zijn ritme zien te vinden in de zestien. Als hij wat Italiaanse trucjes leert in zijn eigen zestien", zegt De Rossi met een knipoog, "wordt hij één van de beste spelers ter wereld."

