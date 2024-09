KNVB denkt vanwege zorgelijke ontwikkeling aan afschaffen buitenspelregel in amateurvoetbal

De KNVB overweegt serieus om de buitenspelregel in het amateurvoetbal (deels) af te schaffen. Dat heeft alles te maken met toenemende agressie op de amateurvelden, legt directeur Jan Dirk van der Zee uit tijdens een persconferentie.

Eerder op de woensdag publiceerde de KNVB de cijfers die de zorgelijke ontwikkeling duidelijk blootleggen. Van de 779.171 wedstrijden die vorig seizoen werden gespeeld, zijn er maar liefst 1.864 gestaakt wegens wanordelijkheden.

Het aantal geweldsincidenten bij amateurvoetbalwedstrijden is zo met ruim 10 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit de data. "Moeite om gezag te accepteren en kortere lontjes bij mensen vaak een reden waarom wedstrijden uit de hand lopen”, schrijft de KNVB in een persbericht.

"Daarnaast is de oorzaak frequent terug te herleiden naar zaken als discriminatie, belediging of andere kwetsende uitingen richting een individu. En ook het schelden met ziektes zorgt er dikwijls voor dat het touwtje knapt bij een persoon."

Ook op het gebied van 'zware tuchtzaken' is een stijging van ruim tien procent meetbaar, becijfert de KNVB. Van der Zee onderstreept dat het afschaffen van de buitenspelregel in het amateurvoetbal het nodige geweld tegen zou gaan. In het profvoetbal zal het op de korte termijn niet zo snel gebeuren, denkt de directeur, maar het idee afschieten doet hij het niet.

"Absoluut, ik sluit niet uit dat dat in de toekomst eens gaat gebeuren", wordt Van der Zee geciteerd door De Gelderlander. "Het is niet iets voor de korte termijn. Dat heeft ook met draagvlak te maken. Spelregels wijzigen in het voetbal is lastig."

Maar in het amateurvoetbal wordt vaak door clubmensen gevlagd, in plaats van door opgeleide KNVB-scheidsrechters. Dat zorgt vaak voor agressie. "Ik sluit niet uit dat we ooit stoppen met assistent-scheidsrechters", doelt Van der Zee op voetbal in de (lagere) amateurklassen.

"Het gaat weliswaar om een relatief klein aantal afgezet tegen de bijna 780.000 wedstrijden die jaarlijks worden gespeeld, maar we gaan het niet bagatelliseren”, aldus de directeur. "We hebben een probleem, en dat willen we uitbannen.”