Bournemouth is na een ijzersterke reeks, met zeges op Arsenal en Manchester City, terug op aarde. The Cherries verloren zaterdag met 3-2 op bezoek bij Brentford, ondanks het tweede doelpunt in de Premier League van Justin Kluivert dit seizoen. De vleugelaanvaller werd vrijdag door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de aankomende interlands in de Nations League.

De start van Bournemouth was nog veelbelovend: Evanilson knalde raak na ruim een kwartier spelen. Brentford, met Mark Flekken en Sepp van den Berg als basisklanten, rechtte de rug en kwam tien minuten later langszij dankzij een rake kopbal van Yoane Wissa. Beide ploegen gingen met een 1-1 tussenstand rusten. Slechts drie minuten na de hervatting stuurde Lewis Cook Kluivert weg met een slimme steekbal en de vleugelaanvaller rondde beheerst af in de korte hoek: 1-2.

De voorsprong van Bournemouth hield slechts twee minuten stand in de vermakelijke ontmoeting in West-Londen. Mikkel Damsgaard wist op fraaie wijze de rechterbenedenhoek te vinden. De fans van Brentford geloofden er weer in en dat enthousiasme sloeg duidelijk over op de spelers van manager Thomas Frank.

Na bijna een uur spelen wist Vitaly Janelt Wissa te vinden met een steekpass en laatstgenoemde tekende vervolgens voor zijn tweede goal van de middag: 3-2. Een knappe comeback van de thuisclub, en een dreun waar Bournemouth in het laatste halfuur niet meer van wist te herstellen.

Aan de kant van Bournemouth kwam Dean Huijsen na 66 minuten in het veld voor Marcos Senesi en maakte Kluivert na 75 minuten plaats voor David Brooks. Enes Ünal kopte ver in blessuretijd nog op de lat, maar verder wisten de bezoekers uit Bournemouth niet te komen. Brentford wipt over de tegenstander van zaterdag heen en staat nu tiende in de Premier League.