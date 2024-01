Kloppen de berichten over concrete interesse in Berghuis? Ajax-speler reageert

Steven Berghuis weet niks over de recente berichtgeving omtrent eventuele interesse van Besiktas in zijn persoon. Dat vertelt de 32-jarige aanvaller annex middenvelder van Ajax in gesprek met ESPN. Een eventueel vertrek is daarom ‘voorlopig’ geen item. “Het is op dit moment totaal niet waar ik aan denk.”

Het was Aksam dat het nieuws over de interesse van Besiktas in Berghuis deze week meldde. De Turkse topclub staat op het punt om Giovanni van Bronckhorst aan te stellen als hoofdtrainer en de oefenmeester zou de linksbenige Ajacied naar verluidt graag naar Turkije halen.

Afgelopen zomer waren er ook al geruchten over een vermeende stap naar Besiktas voor Berghuis, die tijdens het trainingskamp van Ajax reageert op de berichten. “Ik weet dat er weleens is geïnformeerd, maar over deze recente berichtgeving weet ik niks”, begint hij. “Voor mij is dat voorlopig geen item.”

“Er zijn altijd drie partijen die daarin mee doen”, zegt Berghuis over een transfer. “Dat is de club die mij wil hebben, ikzelf en Ajax. Daarin kan ik zelf onmogelijk het antwoord geven.”

“Ik ben er zelf voorstander van om, áls je überhaupt al weggaat, in de zomer weg te gaan en niet in de winter. In de voetballerij weet je het alleen niet. Het is op dit moment totaal niet waar ik aan denk, eerlijk gezegd”, aldus de Ajacied. Berghuis is ‘in principe’ niet iemand die de Amsterdammers de rug toekeert nu het ‘iets minder’ gaat. “Anders was het in de zomer al gebeurd”, klinkt het.

De linkspoot, die nog tot medio 2025 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, kent een teleurstellend seizoen met Ajax. De historisch slechte seizoenstart van de club kostte Maurice Steijn eind oktober de kop, waarna John van ’t Schip als interim-trainer voor de groep kwam te staan.

Die trainerswissel pakte goed uit voor Berghuis, daar hij qua rendement – met name wat betreft assists – flink vooruitging. De 46-voudig international was tot dusver goed voor twee doelpunten in negentien wedstrijden. Berghuis bracht acht keer een teamgenoot in stelling.

