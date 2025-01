Kleine kans op vertrek van overbodige speler bij Ajax: 'Komt niet van de grond'

Het lijkt er niet op dat Benjamin Tahirovic deze winter vertrekt bij Ajax. Volgens journalist Lentin Goodijk van Voetbal International komt een transfer vanwege diverse redenen ‘niet heel erg van de grond’.

Ajax betaalde vorige zomer 7,5 miljoen euro om Tahirovic over te nemen van AS Roma. De 21-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA.

In zijn debuutseizoen bij Ajax kwam Tahirovic 2.403 minuten in actie, verdeeld over 37 officiële wedstrijden. Daarin was de controleur goed voor twee doelpunten. Vijfmaal fungeerde Tahirovic als aangever.

Dit seizoen heeft Tahirovic het een stuk lastiger. Onder Francesco Farioli speelde de Bosniër pas 125 minuten mee, verdeeld over twee duels. Het is nog maar de vraag of daar tijdens de tweede seizoenshelft verandering in komt.

Te gast in de Pak Schaal Podcast komt Goodijk met een update over Tahirovic. “Het komt niet heel erg van de grond, eerlijk gezegd. Hij zit ook een beetje met zijn hoofd natuurlijk. Tijdens Bosnië tegen Nederland heeft hij een botsing gehad, waardoor hij de afgelopen maanden helemaal niet meer gespeeld heeft.”

“Dat helpt ook niet echt mee. Ajax heeft hem op meerdere plekken aangeboden, maar dan moet je geluk hebben dat een club wat blessures heeft”, aldus Goodijk.

Volgens Goodijk is Tahirovic ‘geen makkelijke speler om in de markt te zetten’. “Als je zo weinig minuten hebt gemaakt dit seizoen... Nu zijn er ook vraagtekens wat betreft zijn fitheid. Het is lastig. Hij is wel een speler die samen met die twee linksbacks (Owen Wijndal en Gastón Ávila, red.) op de nominatie staat om te vertrekken.”