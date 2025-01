KKD-topscorer Eddahchouri vertrekt naar grote Spaanse club; Go Ahead sorteert voor op Ajax-deal

Zakaria Eddahchouri gaat zijn carrière vervolgen bij Deportivo La Coruña. Voetbal International weet dat de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie al in Spanje is om zijn transfer af te ronden.

Eddahchouri (24) ondergaat donderdagmiddag de medische keuring bij Depor, waarna hij een contract voor meerdere seizoenen zal tekenen bij de huidige nummer zestien in LaLiga 2, het tweede niveau van Spanje.

Eddahchouri maakte in de zomer van 2023 de overstap van het Haarlemse Koninklijke HFC naar Telstar. Met veertien treffers in zijn eerste seizoen in Velsen-Zuid maakte de aanvaller uit Papendrecht al veel indruk.

Dit seizoen is Eddahchouri al helemaal niet te stoppen. Na slechts 23 speelrondes staat de spits al op 17 treffers, waarmee hij zich de huidige topscorer van de Keuken Kampioen Divisie mag noemen.

Dat alles leidt nu tot een prachtige transfer naar Depor, dat eind jaren '90 en begin jaren '00 een absolute topclub was in Spanje en ook in de Champions League hoge ogen gooide.

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles verliest Oliver Edvardsen deze week mogelijk aan Ajax en is in de zoektocht naar een vervanger uitgekomen in de Keuken Kampioen Divisie. Tristan van Gilst van De Graafschap staat namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van de Deventenaren.

Voetbal International weet dat ook Heracles Almelo meedingt om de handtekening van Van Gilst (21), die dit seizoen goed was voor zeven treffers en twee assists. De Almeloërs hebben al een bod uitgebracht, maar krijgen dus serieuze concurrentie van Go Ahead.