KKD-spits belandt op Wembley: 'Shirtje ruilen met Kane of Bellingham? Ik ben toch geen toerist?'

Dario Sits belandde maandag even in een andere wereld. De spits van Helmond Sport is gewend om in de Keuken Kampioen Divisie voor enkele duizenden mensen te spelen, maar stond begin deze week op het imposante Wembley. Tegenover het Eindhovens Dagblad doet hij zijn verhaal.

Sits (21) maakte in oktober vorig jaar zijn debuut voor het nationale team van Letland en mocht maandag opdraven op Wembley, dat een capaciteit heeft van 90.000 toeschouwers. Een aardig contrast met het GS Staalwerken Stadion van Helmond Sport, dat 3.600 toeschouwers kwijt kan.

"Natuurlijk was het het hoogste aantal toeschouwers waarvoor ik ooit heb gespeeld”, vertelt Sits. "Maar op zo’n moment moet je je hoofd koel houden. Spelen op Wembley geeft je zeker wel wat extra energie, maar verder voelt het hetzelfde als alle andere wedstrijden.”

Drie dagen voor de ontmoeting met Engeland was Sits van grote waarde voor Letland tegen Andorra. De aanvaller viel aan het begin van de tweede helft in en produceerde het enige en dus winnende doelpunt in Andorra la Vella (0-1).

Genoeg voor een basisplaats tegen Engeland was het niet, maar Sits mocht dertig minuten voor tijd zijn opwachting maken. Engeland won uiteindelijk met 3-0. "Ik denk alleen maar aan winnen, doelpunten scoren, belangrijk zijn voor mijn team of land."

"Mijn eerste interland was wel bijzonder, maar nu is het gewoon een wedstrijd zoals elke andere. Shirtje ruilen met Kane of Bellingham? Nee joh, ik heb mijn eigen shirt gehouden. Ik ben toch geen toerist?”

Sits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Parma, al heeft Helmond Sport de optie om de Let definitief over te nemen van de Italianen. Waar hij komend seizoen speelt, weet ook hij nog niet.

"De stap dit seizoen naar Helmond Sport is de juiste stap op het juiste moment gebleken. Ik ben de club voor altijd dankbaar dat ze in me blijven zijn geloven. Als er een voetbalgod bestaat en hij wil dat ik hier blijf, dan blijf ik met alle plezier. Helmond heeft hoe dan ook voor altijd een plek in mijn hart", aldus Sits.