KKD Elftal van de Week: Roda JC ondanks uitgestelde promotie hofleverancier

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Dit zijn de elf geselecteerde spelers van de voorlaatste speelronde.

Luca Plogmann is wederom de sluitpost van het Elftal van de Week. De 24-jarige doelman van FC Dordrecht maakt al het gehele seizoen furore onder de lat in Zuid-Holland en deed dat vrijdagavond opnieuw tegen koploper Willem II (1-1 gelijkspel).

De keeper noteerde vijf reddingen, waaronder op de strafschop van Jeredy Hilterman. Plogmann kon echter niet voorkomen dat Michael de Leeuw diep in blessuretijd Dordrecht van de drie punten afhield, en zijn eigen werkgever verzekerde van directe promotie naar de Eredivisie.

Aimé Omgba is een van de drie middenvelders in dit Elftal van de Week. De middenvelder van NAC Breda was vorige week al trefzeker tegen Jong PSV (2-0 overwinning) en scoorde vrijdagavond de belangrijke aansluitingstreffer tegen ADO Den Haag. Mede daardoor kwam zijn team terug van een 0-2 achterstand.

De 21-jarige Omgba domineerde het middenrif in het Rat Verlegh Stadion. Naast zijn treffer noteerde hij de meeste succesvolle dribbels (drie), de meeste gewonnen duels (elf) en de meeste balheroveringen (acht) van al zijn ploeggenoten.

In de spits heeft Thom van Bergen een plekje bemachtigd. Zijn werkgever FC Groningen keek in een cruciaal duel om directe promotie al na één minuut tegen een 1-0 achterstand aan en leek terug te moeten keren naar het hoge noorden zonder punten. Dankzij goudhaantje Van Bergen werd in minuut 95 alsnog de gelijkmaker genoteerd, waardoor de promotiekansen van de Trots van het Noorden plotseling weer springlevend zijn.

Aankomende vrijdag staat de directe confrontatie met nummer twee Roda JC op het programma. Naast zijn doelpunt was Van Bergen de meest dreigende speler van Groningen. Hij noteerde de meeste balcontacten in de vijandelijke zestien (zeven), gecreëerde kansen (twee), balheroveringen in aanvallende positie (drie) en kreeg de meeste overtredingen mee (vijf).

Van Bergen krijgt op rechts aanvoer van Jevon Simons. De Jong PSV’er was voor het eerst tweemaal trefzeker in één KKD-duel. TOP Oss kwam handen en voeten tekort om de creatieveling af te stoppen en ging met 4-1 de boot in. Samen met teamgenoot Mohamed Nassoh, die de andere twee goals voor zijn rekening nam, was Simons betrokken bij de meeste doelpogingen (vier).

Roda dacht vrijdagavond directe promotie te bereiken, doordat Groningen lange tijd leek te verliezen van Telstar. De kater was groot, toen van Bergen vlak voor tijd scoorde. Desalniettemin hebben Lucas Beerten en Sami Ouaissa een plekje bemachtigd in het Elftal van de Week. Eerstgenoemde was onderdeel van de ijzersterke defensie en incasseerde geen tegengoal. Ouaissa was verantwoordelijk voor de openingstreffer in het met 2-0 gewonnen duel met SC Cambuur.

