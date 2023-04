Kimmich laat Bayern optimaal profiteren van veelbesproken uitglijder Dortmund

Zondag, 30 april 2023 om 17:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:44

Bayern München heeft zondagmiddag geprofiteerd van het puntenverlies van Borussia Dortmund op vrijdag. Der Rekordmeister kwam lang niet door de muur van Hertha BSC heen, totdat Serge Gnabry en Kingsley Coman in de tweede helft voor het verschil zorgden: 2-0. Joshua Kimmich was met twee prachtige assists de motor achter die goals. Dankzij de overwinning neemt Bayern weer de koppositie over van Dortmund. Het verschil tussen de twee ploegen, met nog vier wedstrijden te spelen, bedraagt één punt. Hertha moet in die resterende duels minimaal zes punten zien goed te maken op zijn concurrenten om degradatie te voorkomen.

Bayern-trainer Thomas Tuchel had naast Matthijs de Ligt ook een basisplaats in huis voor Noussair Mazraoui. De Marokkaans international kreeg mede door de afwezigheid van Dayot Upamecano en Alphonso Davies de kans zich te laten zien. Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank zitten, terwijl Ryan Gravenberch na een uur zijn entree maakte. Bij afwezigheid van Eric Maxim Choupo-Moting bekleedde Sadio Mané de spitspositie. Bij Hertha stond Jean-Paul Boëtius aan de aftrap.

Bayern was als vanzelfsprekend vanaf het begin de dominante partij tegen de hekkensluier. Het leidde onder meer tot een schot van Gnabry en kopballen van Mané en Benjamin Pavard. Zij zagen hun inzetten echter geen doel treffen. Namens Hertha probeerde Boëtius het uit een vrije trap, die doelman Yann Sommer niet tot zorgen baarde. In de fase voor rust onderscheidde Hertha-doelman Oliver Christensen zich meermaals. Eerst stuitte Coman op de goalie en ogenblikken later vond ook Gnabry de Deense uitblinker op zijn pad. Langzaam maar zeker werd het duidelijk dat Christensen zich voor rust niet meer zou laten passeren.

Ook na de onderbreking bleef Bayern drukken, al kwam het in eerste instantie maar niet tot de bevrijdende openingstreffer. Zo waren dit keer Mané en Pavard net niet gelukkig genoeg in de afronding. Tot grote opluchting van de supporters in de Allianz Arena kwam de 1-0 er alsnog. Kimmich had een uitstekende voorzet in huis op Gnabry, die zijn kopbal in de verre hoek deed belanden: 1-0. Kimmich liet zich even later weer van zijn beste kant zien. Opnieuw verstuurde hij vanaf vanaf het middenveld een heerlijke pass, die dit keer voor de voeten van Koman belandde. De Fransman schoot vervolgens van dichtbij raak: 2-0. In de slotfase probeerden Sané en Gravenberch tevergeefs om de marge naar drie te tillen, maar de voorsprong kwam nooit meer in gevaar.