Kijkers ergeren zich binnen één minuut massaal aan hetzelfde tijdens Rode Ster Belgrado - PSV

De wedstrijd tussen PSV en Rode Ster Belgrado, gespeeld in Servië, is cruciaal voor de Eindhovenaren. Kijkers van dat duel valt één ding onmiddellijk op: het ongebruikelijke camerastandpunt van de Servische regie.

Bij een overwinning in het oosten van Europa is PSV zo goed als zeker van deelname aan de tussenronde van de nieuwe opzet van de Champions League. Daartoe moet een team bij de eerste 24 horen in de zogeheten 'League Phase'.

Bij winst komt de ploeg van Peter Bosz op een totaal van elf punten, hetgeen vrijwel zeker genoeg is voor het bereiken van de volgende stap naar Europees succes. Na de wedstrijd van dinsdag is Liverpool-thuis de laatste wedstrijd in de eerste fase van de nieuwe opzet van het miljardenbal.

Bij het kijken van de wedstrijd tussen Rode Ster en PSV valt kijkers onmiddellijk op dat het camerastandpunt anders is dan we in Nederland gewend zijn. Het is op sociale mediaplatform X voer voor discussie.

"Met zo'n camerastandpunt dien je Rode Ster - PSV niet op een laptop te kijken. Dan moet je erin kruipen", schrijft een op het platform. "Vanaf Mars een wedstrijd volgen. Wat een drama dit", voegt een tweede toe.

"Je hebt onderhand een verrekijker nodig om op tv naar deze wedstrijd te kijken", klaagt een ander bovendien over de Servische regie. "Iedereen loopt wel te klagen over de camera bij PSV, maar je kan ook gwn waarderen dat ze vanuit een satelliet tegenwoordig zover kunnen inzoomen", besluit een ander humoristisch.