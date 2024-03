Kiest Driouech voor Nederland of Marokko? Speler wil niets kwijt over gesprek

Couhaib Driouech bevestigt te hebben gesproken met technisch directeur van de KNVB Nigel de Jong. Over de inhoud van het gesprek wil de aanvaller van Excelsior echter niets kwijt. “Daar wil ik verder niet op ingaan.”

“Het klopt dat ik met Nigel de Jong heb gesproken”, aldus Driouech na afloop van het met 3-0 verloren duel met Go Ahead Eagles. Over de inhoud van het gesprek wil de smaakmaker van Excelsior helemaal niets kwijt.

“Wat we hebben besproken, daar wil ik niet op ingaan”, vervolgt Driouech. “Dat is niet omdat het gevoelig ligt of niet mag, maar omdat ik het niet interessant vind om het er op dit moment over te hebben. Ik heb nog helemaal geen keuze gemaakt en laat alles in het midden. Ik heb een missie en dat is Excelsior in de Eredivisie houden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Wel voelt Driouech zich gevleid dat De Jong met hem wilde spreken. “Het geeft je het gevoel dat je goed bezig bent, maar verder is er niks geks gebeurd en eigenlijk is er ook nog niets veranderd.”

De in Haarlem geboren Driouech, die als smaakmaker van Excelsior afgelopen winter hevig werd gelinkt aan Feyenoord en PSV, kwam tot dusver enkel uit voor Marokko Onder 23. Met het hoogste beloftenelftal van de Atlasleeuwen won de buitenspeler afgelopen zomer de jeugdeditie van de Afrika Cup.

Inmiddels staat de teller voor Driouech op negen jeugdinterlands namens Marokko Onder 23, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever. Mike Verweij, journalist bij De Telegraaf, stelde eerder deze week al dat de rechtsbenige buitenspeler contact had met De Jong. “Hij schijnt een gesprek te hebben gehad.” Ook Verweij kon niet met specifieke details komen.

Driouech, die volgens Transfermarkt 3 miljoen euro waard is, lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Excelsior. Sinds augustus 2021 speelde de watervlugge vleugelspits 94 wedstrijden namens de Kralingers, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 13 assists. In het Van Donge & De Roo Stadion ligt Driouech nog tot medio 2025 vast. Na Feyenoord en PSV, lijkt ook de KNVB hem dus inmiddels op de korrel te hebben.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties