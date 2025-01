Kieft vindt het onbegrijpelijk dat Mohamed Ihattaren op dit onderdeel steken laat vallen

Wim Kieft toont zich andermaal kritisch richting Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk zou al veel fitter en fysieker sterker moeten zijn, zo concludeert de oud-aanvaller in zijn wekelijkse bijdrage voor De Telegraaf.

''Het kan niet zo zijn dat als je vijf maanden bij een club uit de Eredivisie meetraint en inmiddels wedstrijden speelt, dat je nog steeds te zwaar oogt'', gaat Kieft bepaald niet mee in de euforie die hier en daar is ontstaan rondom Ihattaren.

''Als Ihattaren met zijn kwaliteiten de drive heeft zich in te zetten om elke dag beter te worden, had hij verder geweest dan nu. Er zit te weinig progressie in en voorlopig moet Ihattaren de eerste competitiewedstrijd met RKC nog winnen'', aldus de kritische columnist van de ochtendkrant, die de middenvelder vorige week zag scoren tegen Ajax.

Kieft ergert zich aan het 'overgespannen gedoe' bij een mooie actie of doelpunt van Ihattaren. ''Daar kan hij niets aan doen, maar hij is wel iemand die erin gaat geloven als hij op het zadel wordt gehesen. Maar wat heeft hij nu eigenlijk laten zien in al die maanden?'', vraagt de gewezen spits zich af.

''Ihattaren moet veel meer van zichzelf eisen en die drive moet uit hemzelf komen. Hoeveel begeleiders er ook rondlopen en hoeveel specialisten in het zogenaamde Team Mo iedere minuut met hem bezig zijn.''

''Als het kwartje bij Ihattaren nog steeds niet is gevallen dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn carrière, dan is een terugkeer op topniveau uitgesloten'', geeft Kieft tot slot als waarschuwing mee aan Ihattaren.

Ihattaren en RKC bereiden zich momenteel voor op de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zondag. De hekkensluiter in de Eredivisie heeft de punten hard nodig in de strijd tegen rechtstreekse degradatie.