Brian Brobbey speelde donderdag tegen Slavia Praag in de Europa League (1-1) niet zijn gelukkigste wedstrijd, zag ook Wim Kieft. De voormalig spits denkt te weten waar de oorzaak van het niet scoren van Brobbey zit en geeft trainer Francesco Farioli dan ook een dringend advies.

In Tsjechië nam Ajax in de achttiende minuut de leiding dankzij een rake strafschop van Branco van den Boomen. Even daarvoor had Brobbey de openingstreffer al op de schoen, maar liet de Oranje-international na de score te openen. Op slag van rust hielp Brobbey een tweede hele grote mogelijkheid om zeep.

“Het lukt Farioli trouwens niet om Brian Brobbey aan het scoren te krijgen”, luidt de logische constatering van Kieft in zijn column in De Telegraaf. “Hoewel hij hem toevertrouwde zowel in de Europa League als in de Eredivisie te beschouwen als zijn eerste spits.”

Kieft heeft dan ook een duidelijk advies voor Farioli. “Farioli wisselt hem iedere keer na een uurtje. Terwijl Brobbey juist wedstrijden moet uitspelen. Hij moet beter en sterker worden en daar heb je negentig minuten voor nodig en geen standaard wissel. Dat werkt averechts. Laat je hem staan dan kan hij in de slotfase misschien een doelpuntje meepikken.”

Vooralsnog wil het niet vlotten voor Brobbey bij Ajax, terwijl hij tijdens de afgelopen interlandperiode nog een uitstekende indruk maakte bij het Nederlands elftal. “Vooralsnog mist hij te vaak grote kansen. Opgelegde kansen zelfs, zoals die twee momenten in de eerste helft tegen Slavia Praag.”

“Je hoort dan dat Brobbey als aanspeelpunt goed speelde”, vervolgt Kieft in zijn column. “Prima, alleen schuilt daarin het gevaar dat hij zich beperkt tot het zijn van een aanspeelpunt. Zijn snelheid is echter ook een groot wapen en daarmee moet Brobbey zijn loopacties in de diepte blijven maken.”

Kieft blijft daarom vertrouwen houden in de spits van de Amsterdammers. “Eens zal hij die kansen afmaken. Je denkt dat één doelpunt hem erdoorheen kan helpen, zodat hij de vorig seizoen gemaakte ontwikkeling kan doorzetten.”