Kick-off vraagt zich af of naar Rangers vertrokken Robin Pröpper bij PSV had gepast

Robin Pröpper ruilde FC Twente onlangs in voor Rangers. Reden voor de gasten in de Kick-off-podcast van De Telegraaf om de discussie over de centrale verdediger te openen. Had Pröpper er niet beter aan gedaan om Twente in te ruilen voor een Nederlandse topclub als PSV?

"Is het gek dat er nooit een Nederlandse topclub voor hem is gekomen?", vraagt De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan zich af. "Ik denk dat hij heel goed bij PSV had gepast", antwoordt collega Jeroen Kapteijns direct. "Daar zat ik ook aan te denken. Dicht bij huis", voegt Van der Kraan daaraan toe.

"Had hij daar voor hetzelfde bedrag (omgerekend 3,2 miljoen euro, red.) heen gekund? Of geldt dat alleen voor buitenlandse clubs?", wil Mike Verweij weten. "Ik vermoed van wel. Maar zijn naam is nooit bij PSV gevallen. Ze hebben het onvoldoende in hem gezien. Maar daar heeft hij zeker de kwaliteiten voor", denkt Kapteijns dat de routinier klaar was geweest voor de top in Nederland.

"Maar voor die jongen is het toch een hartstikke leuk avontuur. Vijftig procent kans om een prijs te winnen", doelt Van der Kraan dat de strijd om de Schotse landstitel traditiegetrouw tussen Rangers en aartsrivaal Celtic gaat.

"En Twente wilde het hem ook niet onthouden", onthult Kapteijns vervolgens. "Hij heeft zich drie jaar lang geweldig opgesteld en zich goed ontwikkeld vanuit Heracles Almelo. En nu een prachtige kans bij Rangers."

Transfer

De dertigjarige verdediger zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2026 bij Rangers. In de Grolsch Veste lag de ervaren centrumverdediger nog tot medio 2027 vast, waardoor Twente een transfersom van circa drie miljoen euro kon vragen.

Twente pikte de rechtspoot in de zomer van 2021 nog transfervrij op bij Heracles Almelo. Bij Rangers gaat Pröpper spelen onder de Belg Philippe Clement. De Nederlander Andries Ulderink is een van zijn assistenten.

