Kersverse vader Neymar en vriendin uit elkaar na geflirt met OnlyFans-model

Donderdag, 30 november 2023 om 10:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:41

Een maand nadat Neymar vader werd van dochtertje Mavie, is hij weer vrijgezel. Bruna Biancardi, de moeder van het kindje, bevestigt op Instagram dat ze uit elkaar zijn. De relatie is enkele dagen nadat Neymar naaktfoto’s gevraagd zou hebben aan OnlyFans-model Aline Farias stukgelopen.

Farias dropte afgelopen week een bom op sociale media door vermeende privéberichten met de Braziliaanse voetballer te lekken. Daaruit komt naar voren dat de 31-jarige aanvaller van Al-Hilal vraagt om naaktfoto’s. “Heb je naaktfoto’s? Waar? Ik wil ze zien.” Farias antwoordde: “Dan moet je achteraf wel vertellen wat je ervan vond.”

Uit andere berichten blijkt dat Farias de Braziliaan doorverwees naar haar OnlyFans-pagina, waar ze geregeld naaktfoto’s op post. Naar eigen zeggen lukte het Neymar niet om daarop in te loggen. De voetballer reageerde via Instagram ook zelf op de situatie. “Laat de datum zien... dat was jaren geleden.”

Neymar en zijn vriendin Bruna Biancardi verwelkomden begin oktober een dochtertje, maar amper twee maanden later is hun relatie voorbij. De Braziliaanse kondigde op Instagram aan dat ze niet langer een koppel vormt met Neymar. “Dit is privé, maar omdat ik dagelijks wordt geconfronteerd met nieuws, aannames en grappen, laat ik jullie weten dat ik geen relatie meer heb. Wij zijn de ouders van Mavie en dat is de reden van onze band. Ik hoop dat op deze manier het verspreiden van het nieuws stopt. Dank je wel.”

Het statement van de ex van Neymar.

Voor Neymar, die uit een eerdere relatie al een zoontje (Davi Lucca, 12 jaar) kreeg, is het niet de eerste keer dat hij beschuldigd wordt van ontrouw. In juni van dit jaar bleek dat hij vreemdging met de Braziliaanse influencer Fernanda Campos. Als bewijs toonde de vrouw appjes, foto’s en filmpjes aan een journalist.

Neymar ging vervolgens diep door het stof op Instagram. “Ik heb een fout gemaakt”, schreef hij onder andere. “Ik heb me al aan je verontschuldigd voor mijn fouten, voor de onnodige aandacht, maar ik voel me gedwongen om het publiekelijk te bevestigen. Als een privézaak openbaar is geworden, moet de verontschuldiging ook openbaar worden gemaakt.”

“Ik kan me mijn leven niet voorstellen zonder jou. Ik weet niet of het tussen ons zal werken, maar je kunt er zeker van zijn dat ik het wil proberen. Ons doel zal zegevieren, onze liefde voor onze baby zal zegevieren, onze liefde voor elkaar zal ons sterken”, aldus Neymar. Een klein half jaar later is zijn relatie dus alsnog voorbij.

