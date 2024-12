Kenneth Taylor: 'Dit is iets dat ik aan mijn spel bij Ajax moest toevoegen'

Kenneth Taylor is bezig aan een sterk seizoen bij Ajax. De middenvelder, die vorig jaar nog meermaals werd uitgefloten door het eigen publiek in de Johan Cruijff ArenA, is onder Francesco Farioli uitgegroeid tot een belangrijke basisspeler. De laatste twee uitduels gaf Taylor in totaal liefst vier assists. Taylor noemt bij Ajax TV het belangrijkste element dat hij dit seizoen aan zijn spel wilde verbeteren.

De statistieken van Taylor zijn een stuk beter dan vorig seizoen. Zo schoot de middenvelder dit seizoen gemiddeld 1,9 keer per duel op doel, waar dat vorige voetbaljaargang nog 1,6 was. "Het is iets dat ik vaker hoor. Iedereen zegt altijd dat ik vaker moet schieten", aldus Taylor.

"Ik loop hem er soms liever in", zegt de 22-jarige middenvelder. "Zulke goals vind ik leuk om te maken, zoals tegen Maccabi Tel Aviv. Maar het is belangrijk dat ik soms gewoon ga schieten."

Een andere statistiek waarin Taylor progressie laat zien is het aantal gewonnen duels: dit seizoen wint hij er gemiddeld 5,1 per wedstrijd, waar dat vorig seizoen op 4,1 lag. "Ik moet zeggen: dat is wel iets waar ik erg mee bezig ben geweest", reageert Taylor. "Vorig seizoen wilde ik dat al meer aan mijn spel toevoegen, om duels te winnen. Dit vind ik ook een leuke statistiek."

"Een duel winnen is echt iets dat ik zelf moet doen. Andere statistieken hangen ook samen met het team. Als het team beter draait dan gaan sommige statistieken automatisch omhoog. En dit seizoen gaat het natuurlijk beter dan vorig jaar."