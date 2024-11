Kenneth Perez ziet ‘incomplete speler’ bij Feyenoord: ‘Niet voor niets dat hij daar speelt’

Kenneth Perez is van mening dat Ibrahim Osman nog de nodige stappen moet zetten. De negentienjarige huurling van Brighton & Hove Albion was zaterdagavond belangrijk voor Feyenoord met een treffer tegen AZ (3-2 winst), maar verprutste in de slotfase ook een reuzenkans.

Osman kwam in de tachtigste minuut binnen de lijnen voor Julián Carranza en was direct belangrijk voor Feyenoord. Op aangeven van Bart Nieuwkoop schoot hij van dichtbij de 3-1 tegen de touwen.

“Hij raakt de bal op zijn scheenbeen”, constateerde Kenneth Perez in De Eretribune op ESPN bij het zien van het doelpunt. Hij probeert snel wat te doen. Later in de wedstrijd moest hij gewoon normaal afwerken, dat doet dan zeer. Het is gewoon echt nog een hele incomplete speler.”

Perez doelt op een kans in blessuretijd. Osman werd fraai de diepte ingestuurd door Anis Hadj-Moussa en stond vervolgens oog in oog met AZ-doelman Rome-Jayden wusu-Oduro. De Ghanees schoot vervolgens echter wild over.

“Het is wel een speler waar je als tegenstander rekening mee moet houden. Je weet echt niet wat je krijgt: soms kan hij goed zijn, de andere keer slecht. Toch is hij vaak heel dreigend”, gaf Karim El Ahmadi aan.

Perez vindt dat Osman zich de komende maanden bij Feyenoord moet ontwikkelen. “Het is niet voor niks dat clubs uit de Premier League of andere grote competities hem naar de Eredivisie sturen. Osman is fysiek natuurlijk heel sterk, maar in de Premier League zou hij weggeblazen worden. Daar moet hij sneller handelen.”

“In de Eredivisie kan hij veel op snelheid doen”, vervolgde de Deense analist. “Als hij op de training in dit soort situaties komt en tactische dingen leert, dan wordt hij wel een completere speler. Dat zag je ook vorig jaar bij Minteh. Hij was in het begin bij Feyenoord een ongeleid projectiel. Osman zal geen verfijnde afmaker worden, maar hij moet meer rust voor zichzelf creëren bij het afwerken en geven van voorzetten.”