Kenneth Perez waarschuwt Peter Bosz voor maken verkeerde keuze bij PSV

Kenneth Perez twijfelt eraan of Joey Veerman en Jerdy Schouten automatisch weer een basisplaats krijgen op het middenveld van PSV. De voormalig speler van de Eindhovenaren vindt het middenrif van de koploper in de Eredivisie zonder het duo ook goed functioneren.

Perez steekt maandag in Voetbalpraat de loftrompet over het huidige middenveld van het in Nederland oppermachtige PSV. ''Een elftal heeft eigenlijk altijd wel spelers nodig die wat uitzonderlijker zijn. Momenteel zijn dat Saibari en Tillman.''

Tafelgenoot Martijn Krabbendam schuift Noa Lang naar voren, al is Perez niet helemaal overtuigd van de excentrieke vleugelspits van PSV. ''Mwah, in mindere mate.''

Krabbendam weet haast zeker dat Veerman en Schouten op termijn weer basisspelers zijn bij PSV. Perez is wat betreft de middenvelders een stuk sceptischer. ''Het is nu natuurlijk niet vanzelfsprekend dat het middenveld uit Schouten en Veerman bestaat. Want alle middenvelders bij PSV zijn in bloedvorm.''

De uitspraak van Perez zorgt voor verbazing bij Krabbendam. ''Ik kan me niet voorstellen dat Peter Bosz dat duo niet terug in het elftal laten keren.''

Perez denkt na over de spelers die plaats moeten maken voor Veerman en Schouten. ''Dan zou je dus Saibari of Tillman eruit moeten halen'', denkt de Deen mee met Bosz wat betreft de opstelling.

Volgens Perez zou Bosz daar nog eens heel goed over moeten nadenken. ''Want dan verlies je eigenlijk de longen van het elftal. Vooral Saibari levert zoveel arbeid.''