Kenneth Perez vol cynisme: ‘Is er ook geen vrouwentoernooi meer voor AZ?’

Kenneth Perez is enigszins cynisch na de uitschakeling van AZ in de Conference League van donderdag. De voormalig speler van de Alkmaarders vraagt zich al grappend af of zijn oude werkgever na de 2-0 nederlaag tegen Legia Warschau niet verder kan bij de vrouwen.

"Er is geen vangnet meer", concludeert presentator Jan Joost van Gangelen bij ESPN kort na de nederlaag van AZ, dat als derde eindigt in groep E van de Conference League en dus vroegtijdig klaar is in Europees verband.

"Weet je het zeker? Ze kunnen niet ergens anders instappen, in een ander toernooi? Ook geen vrouwentoernooi? Ze hebben dus echt niks", reageert Perez met enig cynisme op de exit van de Alkmaarders op het Europese toneel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"We lachen nu een beetje als een boer met kiespijn, maar AZ heeft echt niets klaargemaakt", verzucht Van Gangelen. "Het is niet genoeg om een uitwedstrijd in de Conference League te winnen, in een zogenaamd moeilijke ambiance. No chance", is Perez het eens met de presentator.

"AZ was een tandloze tijger, op één na: Bruno Martins Indi", looft Pierre van Hooijdonk de verdediger die met een directe rode kaart moest vertrekken na een sliding op zijn tegenstander.

Groot verschil

AZ reikte afgelopen seizoen nog tot de halve finale van de Conference League. In die halve eindstrijd was men niet opgewassen tegen de latere winnaar West Ham United, dat uit en thuis won.

De ploeg van trainer Pascal Jansen kan zich nu richten op het topduel met koploper PSV van zondag. Het kalenderjaar wordt afgesloten met een uitwedstrijd tegen HHC Hardenberg (20 december) in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties