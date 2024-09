Kenneth Perez raadt Ronald Koeman aan andere aanvoerder dan Virgil van Dijk aan te wijzen bij Nederlands elftal

Volgens Kenneth Perez zou Ronald Koeman er goed aan doen Virgil van Dijk zijn aanvoerdersband bij het Nederlands elftal af te nemen, zo laat de analist blijken bij het ESPN-programma Voetbalpraat. De centrumverdediger van Liverpool gaat daar beter van spelen, zo vermoedt Perez.

"Misschien is Van Dijk niet de leider leider. Misschien moet hij dat niet willen zijn", begint de Deen zijn relaas. Hij krijgt bijval van Voetbal International-hoofdredacteur Freek Jansen.

"Hij heeft zelf weleens aangegeven dat hij zich (als aanvoerder, red.) misschien te veel druk maakt om andere jongens", weet Jansen. "Als hij dat eerlijk aangeeft, dan moet je hem ook niet in die rol plaatsen."

"Ik denk echt dat het Nederlands elftal er baat bij zou hebben als het een andere aanvoerder had", benadrukt Perez. "Laat Van Dijk gewoon de ongelofelijk goede verdediger zijn die hij is."

Wie zou een geschikte vervanger van Van Dijk als aanvoerder zijn? "Iemand die er geen last van heeft. Denzel Dumfries misschien", stelt de oud-middenvelder.

Vooralsnog is Van Dijk 'gewoon' de captain van Oranje. Na het EK in Duitsland van afgelopen zomer twijfelde de voormalig FC Groningen-verdediger kortstondig aan zijn toekomst bij het Nederlands elftal, maar een gesprek met Koeman leverde al gauw de conclusie op dat Van Dijk nog niet klaar is met interlandvoetbal.

Tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) speelde de sterverdediger zijn 75ste interland.