Kenneth Perez is verbaasd over opvallende naam in Ajax-opstelling

Kenneth Perez begrijp niet dat Chuba Akpom de voorkeur krijgt bij Ajax in de punt van de aanval tegen Fortuna Sittard. De Engelsman vervangt de geblesseerde Brian Brobbey en houdt nieuweling Wout Weghorst daarmee op de bank.

"Ik vind het heel verrassend dat Akpom speelt en niet Weghorst", begint Perez bij ESPN. "Blijkbaar is dit een trainer waarbij de nieuwelingen het eerst moeten verdienen. Hij wil Akpom niet helemaal afschrijven. Ik denk dat de meeste mensen dat al hadden gedaan."

"Ik ben heel benieuwd hoe hij het ontvangen heeft, Wout Weghorst. Ik hou wel van een trainer die het op deze manier doet. Een speler die er al langer is geeft hij de voorkeur. Akpom heeft hem niet laten zitten voor zijn gevoel."

Perez gelooft niet dat alle drie de spitsen evenveel speeltijd krijgen. Farioli gaf aan dat hij iedereen nodig had, daar Ajax tot de winterstop nog 22 keer in actie komt. "Dat moet je ook niet willen. Als de eerste spits in bloedvorm is, ga je hem toch niet wisselen?"

"Alsof die jonge gasten niet drie wedstrijden in een week kunnen spelen. Dat is toch van alle tijden dat dat gebeurt? Ik zie alleen maar krampgevallen. Gisteren ook weer bij FC Twente - Heerenveen. Na zestig minuten. Dat is best vroeg, toch?"

De afwezigheid van Brobbey is opvallend te noemen, daar Farioli woensdag nog aangaf dat hij in de basis zou starten. De aanvaller is dinsdag tijdens de afsluitende training geblesseerd geraakt. Farioli verwacht hem niet lang kwijt te zijn.

Naast Weghorst begint ook Davy Klaassen op de bank. De middenvelder keerde deze week officieel terug in de Johan Cruijff ArenA na een uitstapje bij Inter. Klaassen heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen.