Kenneth Perez: ‘Is hij al verkozen tot slechtste scheidsrechter ooit?’

Kenneth Perez is niet onder de indruk van scheidsrechter Joey Kooij. De arbiter liet tijdens het duel FC Utrecht - PSV (1-1) na een vrije trap te geven aan de Domstedelingen na een duidelijk ogende overtreding van André Ramalho op Sam Lammers. "Is hij al verkozen tot slechtste scheidsrechter ooit?", is Perez niet mild in zijn oordeel.

In de twintigste minuut van het duel bediende Nick Viergever Lammers, die zich leek te ontdoen van Ramalho en vrije doortocht richting doel zou hebben gehad. De Braziliaan hing zeer nadrukkelijk aan de Nederlandse spits, die onderuitgehaald werd en tot zijn ontsteltenis geen vrije trap mee kreeg.

"Hij krijgt niks!", spreekt presentator Jan Joost van Gangelen zijn verbazing uit over het niet geven van een vrije trap. Perez haakt daarop in: "Is hij al uitgeroepen tot slechtste scheidsrechter ooit?" Ook collega-analist Karim El Ahmadi snapt er weinig van. "Dit is echt... Hij staat er ook nog bovenop, hè!" Kooij stond op het moment van de overtreding een meter of vijf van Lammers en Ramalho vandaan.

Kooij gaf aan er geen overtreding in te zien en wuifde het voorval weg, waarop Lammers zijn handen in zijn haar sloeg. "Maar goed", vervolgt Perez, "Joey Kooij is helaas niet de enige slechte van al die scheidsrechters. Goh, oeh", vertelt de Deen met een lach op zijn gezicht, zonder namen van arbiters te noemen.

"Maar weet je wat het is? Het maakt mij niet uit wie er wint of verliest, en toch kan ik me er een beetje over opwinden. Alleen, wij moeten er naartoe dat we de scheidsrechter helemaal geen factor laten worden. In de zin van: de scheidsrechter en voetballers maken zoveel fouten als ze willen, maar laat de scheidsrechter met rust."

"Ik weet wel dat het populair is om te zeggen dat we naar rugby-taferelen moeten gaan, maar als ik naar rugby kijk en hoe ze er daar mee omgaan... Daar zullen scheidsrechters toch ook veel fouten maken, neem ik aan. Maar daar wordt nooit iets over gezegd."

"Ik was verschrikkelijk toen ik voetbalde en nu kan ik me nog steeds opwinden over die slechte scheidsrechters, maar ja, je moet ze met rust laten", besluit Perez. Door het gelijkspel is PSV er niet in geslaagd om zijn eigen Eredivisie-record uit 1987/88, 17 zeges op rij sinds de start van een seizoen, te verbeteren. Het team dat in '88 de Europacup I veroverde en het huidige PSV delen daardoor het record.

Eerder op de dag was ook Luuk de Jong niet te spreken over het optreden van Kooij. Volgens de aanvoerder van PSV had de gelijkmaker van de thuisclub afgekeurd moeten worden wegens een vermeende overtreding op Sergiño Dest en was het tevens vreemd dat niet zijn bewaker Mike van der Hoorn, maar hij een gele kaart ontving.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert constateerde dat De Jong een paar keer boos was op Kooij en wilde van de spits weten hoe hij het ervaren heeft. "Vind je dat nou lekker, zulke duels? Want normaal gesproken kom je een halve meter hoger dan je tegenstander."

"Nou ja, als hij (Van der Hoorn, red.) al zijn arm op mijn hoofd legt voordat ik wil springen, dan kan je moeilijk omhoog komen. Door het mindere veld gingen we sneller de lange bal zoeken", vertelde De Jong, die geel kreeg toen hij in een duel zijn bewaker raakte.

"Ik denk dat ik hier gewoon hoger spring dan hij, waardoor hij tegen mijn arm aankomt. Maar dan is het wel een beetje kinderachtig dat ik hier dan geel voor krijg. Dat hoort er ook bij, maar los daarvan, het was zonde vandaag."

