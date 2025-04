Perez: 'Farioli zet hem daar neer bij Ajax, maar hij heeft helemaal geen schot en power meer'

Kenneth Perez is van mening dat Steven Berghuis zijn beste tijd heeft gehad. De analyticus maakt in het programma Voetbalpraat van ESPN duidelijk niet te snappen dat trainer Francesco Farioli er nog voor kiest om Berghuis als nummer 10 te gebruiken bij Ajax. “Hij kan dat helemaal niet meer”, aldus Perez.

Afgelopen zondag kwam Ajax in de Johan Cruijff ArenA niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. Berghuis kreeg een plek in de basis, maar hij kon allerminst overtuigen in de ogen van Perez. Hij begon als meest vooruitgeschoven middenvelder, met Kenneth Taylor en Davy Klaassen achter zich en schoof pas later in de wedstrijd naar de rechterflank.

“Het probleem voor Ajax is dat Berghuis op 10 staat, terwijl hij dat helemaal niet meer kan”, zo constateert Perez, terugblikkend op het gelijkspel in Amsterdam. “Hij heeft niet meer de power, het schot en dergelijke...”

“Waarom zet hij hem er dan toch neer?”, vraagt de Deense analyticus zich hardop af. “Bertrand Traoré wil hij ook laten spelen, en toen hij eruit ging tegen Sparta ging Berghuis wel weer naar de rechterkant. Fitz-Jim speelt ook al een tijdje niet meer.”

“Wat Berghuis natuurlijk wel heeft toegevoegd aan zijn spel: hij gaat tot het gaatje voor deze trainer. De vraag is nu ook of Ajax het nóg een seizoen kan opbrengen om zó als een team te fungeren. Ze hebben er nu natuurlijk een beetje lol in gekregen om te juichen bij slidings en verdedigende acties”, aldus Perez.

Columnist Henk Spaan was eveneens erg kritisch op Berghuis in Het Parool, want hij ergerde zich met name aan een van de laatste vrije trappen van de wedstrijd. Berghuis ging achter de bal staan, maar dat sorteerde niet het gewenste effect. “Lekker in de wedstrijd zat Berghuis zeker niet. Hoe bestaat het dat Farioli zoiets toestaat? Ik denk dat (Kenneth, red.) Taylor het beter zou doen, hoewel ook hij er niet veel van bakte.”

“Ik dacht dat Farioli risico’s wilde uitsluiten door het schieten van afstand te verbieden”, meende Spaan af te weten van de instructies die de Italiaan meegeeft aan zijn elftal. “Luisteren de spelers nog wel naar hem?”