'Hoe bestaat het dat Francesco Farioli zoiets toestaat bij Ajax? Luisteren de spelers nog wel naar hem?'

Henk Spaan heeft zondagmiddag verbaasd naar één specifiek moment tijdens het 1-1 gelijkspel tussen Ajax en Sparta Rotterdam gekeken. In zijn column namens Het Parool werpt de schrijver zelfs de vraag op of Francesco Farioli nog wel volledige invloed heeft op zijn spelers.

In de slotfase van het lastige duel met de Rotterdammers, die zeker in de eerste helft Ajax het vuur aan de schenen legden, meldde Steven Berghuis zich om een vrije schop te nemen. Zijn poging trof geen doel en de kans was verkeken.

Tot ergernis van Spaan, die de cijfers indook. “Op een site met statistieken vond ik over Berghuis: ‘Player has no significant weaknesses.’ Daarom gaat hij zeker achter de bal staan bij een vrije trap, dacht ik.”

“‘Likes to shoot from distance,’ stond er ook. Dank je de koekoek, mompelde ik. De laatste keer dat hij zo scoorde was bij Feyenoord-Emmen in maart 2019. (Volgens Transfermarkt.)”

De bevindingen roepen vragen op bij Spaan. “Waarom denkt hij dan nu, zes jaar later in de twilight van een mooie carrière, de aangewezen figuur te zijn om tegen Sparta de winnende te maken uit een vrije schop?”

Wat de columnist betreft was een andere middenvelder achter de vrije bal gaan staan. “Lekker in de wedstrijd zat Berghuis zeker niet. Hoe bestaat het dat Farioli zoiets toestaat? Ik denk dat (Kenneth, red.) Taylor het beter zou doen, hoewel ook hij er niet veel van bakte.”

“Ik dacht dat Farioli risico’s wilde uitsluiten door het schieten van afstand te verbieden”, meende Spaan af te weten van de instructies die de Italiaan meegeeft aan zijn elftal. “Luisteren de spelers nog wel naar hem?”