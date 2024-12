Kenneth Perez: 'Is Ajax sterker met hem? Nee, hij kan niet zo goed voetballen'

Kenneth Perez spreekt met gemengde gevoelens over de kwaliteiten van Anton Gaaei. Voorafgaand aan het inhaalduel tussen Ajax en FC Utrecht liet de analyticus weten dat het niet per se een speler is die het niveau van de Amsterdammers omhoog haalt, maar dat hij wel veel werklust in zich heeft.

Gaaei speelt woensdagavond in het Eredivisie-duel met de Domstedelingen op de rechtsbackpositite. De Deense vleugelverdediger vervangt Devyne Rensch, die in de wedstrijd tegen NEC Nijmegen al voor rust geblesseerd naar de kant ging.

“Ajax wordt meestal niet veel sterker als Gaaei speelt als rechtsback”, zo merkt Perez op voor de camera van ESPN. “Veel energie en veel werklust, maar hij kan niet zo heel goed voetballen.”

“Hij werkt zich echt te pletter en hij vliegt over het veld. Hij is ook beter als hij met Berghuis speelt, zodat er iemand is die loopacties maakt”, besloot Perez.

Kees Kwakman sloot zich aan bij zijn collega. “Hij viel zondag tegen NEC wel heel goed in. Bij Utrecht komt wel juist het gevaar van Yoann Cathline. Dat kan voor Gaaei nog wel problematisch worden in verdedigend opzicht.”

Tegen FC Utrecht staat verder Jorrel Hato, Josip Sutalo en Youri Baas in de defensie. Remko Pasveer staat zoals gebruikelijk op doel. Op het middenveld keren aanvoerder Jordan Henderson terug in het elftal, wat ten koste gaat van Branco van den Boomen. Fitz-Jim en Kenneth Taylor completeren deze linie.

Wout Weghorst staat in de spits en wordt vanaf de zijkanten gesteund door Bertrand Traoré en Chuba Akpom. Onder meer Steven Berghuis en Brian Brobbey beginnen op de bank.