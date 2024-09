Kenneth Perez: 'Ik snap dat Mohamed Ihattaren 120 kilo woog, maar...'

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn blij voor Mohamed Ihattaren. De 22-jarige linkspoot debuteerde zondag in het duel met Ajax voor RKC Waalwijk na tweeënhalf jaar afwezigheid in het profvoetbal. De analisten vinden wel dat zijn rentree in de Eredivisie wel ‘te vroeg’ is gekomen.

“Het is goed dat hij eruit lijkt te komen”, zo begint Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN. “Maar helemaal fit is hij natuurlijk niet. Ik snap wel dat hij misschien 120 kilo is geweest, maar hij is natuurlijk nog steeds veel te zwaar om profvoetballer te zijn."

"Je kan zien dat hij een buikje heeft. En dit heeft niks met fatshaming te maken, maar dit is professioneel voetbal. Je bent verplicht fit te zijn. Ik snap wel dat hij ver is gekomen.”

“Het is een professionele tak van sport en dit lijkt een beetje te snel. Daarnaast gaat het ook om het risico op blessures. Het ergste wat er nu kan gebeuren is dat hij een spierscheuring oploopt”, besluit Perez.

Vink is het eens met zijn collega aan tafel. “Je kan niet ‘ongestraft’ zo lang uit het voetbal zijn. Hij zal wel voor zichzelf getraind hebben en vervolgens is hij aangesloten. Nu traint hij sinds twee weken met de groep. Dit is best wel snel.”

“Misschien is het ook wel een soort beloning voor hem. Dat hij twee weken goed getraind heeft en dat hij daarom tien minuten mag spelen. Ik denk alleen wel: je speelt om de punten. Ik denk dat het voor hem ook prettiger is als hij daadwerkelijk iets kan toevoegen.”

“Nu had hij alleen een balletje in de diepte dat niet aankwam en een balletje breed”, aldus de analist. “Ik weet niet wie je daar echt een heel plezier mee doet, behalve als het als een soort beloning voor het werken is.”