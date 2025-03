Perez ergerde zich aan Ajax-speler: 'Dat is een en al theater de hele wedstrijd'

Kenneth Perez heeft zich zondagmiddag geërgerd aan het gedrag van Wouter Goes en Brian Brobbey. De twee spelers van respectievelijk AZ en Ajax vochten meerdere duels uit, waarna Brobbey na afloop geen hand wilde geven aan Goes. De mannen aan tafel van Voetbalpraat op ESPN laten hun licht schijnen op het tweetal.

“Je wil dit soort gasten toch hebben?”, zegt Sjoerd Mossou over Goes. “Waar een mooi verhaal in zit en waar je je af en toe verschrikkelijk aan kan ergeren. Dat is goed. Hij is zo atypisch en dat is vaak toch het leuke aan spelers in het algemeen. Noa Lang is ook atypisch, maar dan op een heel andere manier. Dat geeft toch kleur aan de Eredivisie. Goes hoort daar zeker bij.”

“Zijn gedrag was gisteren heel kinderachtig”, is Perez kritisch. “Met dat van het veld af willen stappen. Dat wordt ontkend door AZ, maar ik neem aan dat de persvoorlichter heeft gezegd: ‘Geef er deze draai aan.’ Dat was natuurlijk zo. Maar dat geeft niet. Het is een leermoment en hij is jong, maar ik denk dat we wel blij moeten zijn met een speler die zo atypisch is voor een Nederlandse verdediger. Hij haalt bij de meeste spitsen het bloed onder de nagels vandaan.”

Perez is ook kritisch op Brobbey. “Gisteren vond ik het bijvoorbeeld ook weer kinderachtig van hem dat hij Goes geen hand wilde geven. Dat is een en al theater de hele wedstrijd door, Brobbey. Op het veld gaat het hard tegen hard. Wees blij dat je een beetje tegenstand krijgt en je een beetje je best moet doen. Dan moet je daarna toch zoiets hebben van: ‘Hey, dat was een leuke strijd. We gaan weer verder.’”

“Mark van Bommel is een ander type speler, maar daar doet hij in die zin een beetje aan denken”, zegt Mossou over de verdediger van AZ. “Hij had op negentien- of twintigjarige leeftijd ook dit soort dingen al. Dat is toch een kwaliteit.” Perez wil het niet alleen over het gedrag van Goes hebben. “Los van al die dingen waar mensen zich aan ergeren, heeft hij gisteren toch weer een hele goede wedstrijd gespeeld?”

“Al die dingen die mensen irritant kunnen vinden moet hij een beetje achterwege laten. Als hij een transfer wil maken... Die trainers uit de absolute top willen geen spelers die zich zo laten gaan net als gisteren. Dat was een beetje gênant, eerlijk gezegd”, aldus Perez. Mossou: “Als hij dat irritante gedrag puur bij het spel en het voetbal houdt, is het volgens mij prima. Hij gaat af en toe ook het publiek provoceren. Daar heb je alleen maar last van. Als je uit bij Feyenoord speelt en je gaat De Kuip provoceren... Dat heeft geen waarde.”