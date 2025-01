Kenneth Perez: 'Deze speler kan net zo goed over twee jaar bij sc Heerenveen spelen'

Kenneth Perez vindt het verrassend dat Al-Ahli nu een keer geen gevestigde naam binnenhaalt, maar kiest voor de pas twintigjarige Matteo Dams. De linksback ruilt PSV zo goed als zeker in voor de Saudi Pro League en zijn tussentijdse transfer levert de koploper circa tien miljoen euro op.

''Van alle spelers op de wereld moet je wel bij Dams uitkomen'', geeft Perez maandag in Voetbalpraat blijk van zijn verbazing over de aanstaande miljoenentransfer van de Belgische verdediger.

Perez gaat daarna serieus in op het vertrek van de PSV'er. ''Buiten dat het voor hem een geweldige transfer is. Want ik hoor ook de geluiden van: 'Twintig jaar, je carrière is afgelopen als je daar naar toe gaat'. Maar deze speler kan net zo goed over twee jaar bij Heerenveen lopen voetballen. En dan kan je nu op je twintigste zo'n transfer maken.''

De analist weet niet wat Dams kan verwachten bij Al-Ahli. ''Ik ben een serie gezien over die competitie op Netflix. En dan is er zo in gesneden dat het fantastisch lijkt. Of het echt zóveel minder is dan de Eredivisie, dat betwijfel ik. Alleen de kans op verbetering is nu wat minder, nu hij geen transfer maakt vanuit de Eredivisie naar Europa.''

''Alleen heeft hij zichzelf en zijn familie wel verzekerd op deze manier. Maar met al die onzekerheden die er zijn in een voetballeven, vind ik dit niet zo'n slechte zet van hem'', snapt Perez wel waarom Dams kiest voor de lucratieve Saudi Pro League.

Vermeulen

Arno Vermeulen vindt de stap naar Al-Ahli wel vroeg voor Dams. ''Je zag spelers eerder in hun gloriejaren daarheen gaan, dan nu al. Dat waren teleurgestelde spelers, dik in de dertig. Die verdienden op hun naam nog geld. Daar zijn ze niet van afgestapt, maar er gingen wel andere spelers heen.''

''Ik weet niet of het met Dams strategie is of echt toeval. Maar in de kern is het wel een beetje waardeloos, want het is wel een talentvolle speler. Dat vonden ze bij PSV in de jeugd ook. Als back deed hij het goed. Kenneth (Perez, red.) zegt dat Dams zich daar kan ontplooien, maar dat moeten we nog zien. We zien daar veel carrières sneuvelen.''