Kenneth Perez: ‘Alles wat van Ajax komt wordt met een roze bril bekeken’

Zondag, 24 september 2023 om 14:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:17

Kenneth Perez tempert zondag voorafgaand aan De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord de verwachtingen rondom Silvano Vos. De oud-speler van de Amsterdamse club heeft de pas achttienjarige middenvelder hoog zitten, maar vraagt tevens om geduld. Perez buigt zich daarnaast over het aankoopbeleid van Ajax, dat onder leiding van technisch directeur Sven Mislintat een reeks aan spelers binnenhaalde.

"Het is wel zo dat alles dat jeugdig is en van Ajax komt met een roze bril wordt bekeken", concludeert Perez in zijn voorbeschouwing op Ajax - Feyenoord bij ESPN. "En alles van buitenaf juist met een inktzwarte bril. Daar zit natuurlijk ook wel iets tussenin. We hebben nu een half uur gezien van Silvano Vos en de voortekenen zijn goed. Hij doet wat van een Ajax-middenvelder wordt verwacht. Maar geef het ook even tien wedstrijden om te kijken of het ook zo blijft", trapt de analist op de rem wat betreft de jonge Ajacied.

Perez verwacht overigens niet dat Vos bezwijkt onder druk van het spelen van De Klassieker tegen Feyenoord. "Die jongens worden van kleins af aan voorbereid op zulke dingen, dat is helemaal geen punt voor die gasten. Hij heeft bravoure en krediet van het publiek, hij kan het bijna niet fout doen. Hij maakt tegen Marseille een belachelijke sliding en krijgt een rode kaart, maar van iedereen krijgt hij applaus. Dus wat kan je gebeuren?", vraagt Perez zich hardop af in aanloop naar de topper in de Johan Cruijff ArenA.

Aankopen

"Ajacieden willen altijd eigen jongens, ze zijn teleurgesteld in de kwaliteit van de aankopen", verlegt Perez de aandacht naar de aanwinsten van Ajax afgelopen zomer. "Maar denk je als Ajacied dat je een heel seizoen door kunt met zulke jongens? Het probleem van Ajax is dat ze geen goede, ervaren jongens hebben gehaald die de jonge jongens af en toe kunnen vervangen, en waar ze ook van kunnen leren. Dat is niet het geval met deze aankopen, die gaan de jonge jongens echt niet beter maken", voorspelt Perez, die weigert om de nieuwe spelers direct af te schrijven. "Ajax is pas een maand bezig. Misschien is zo'n Tahirovic wel beter dan hij tot nu toe laat zien."

Collega Kees Kwakman deelt de mening van Perez over het aankoopbeleid van Ajax. "Zo'n Mannsverk had pas drie dagen meegetraind, misschien had je hem niet op moeten stellen (tegen FC Twente vorige week, red.). Het is op zich niet verkeerd als je een jonge speler koopt die zich nog kan ontwikkelen. Alleen nu is het Mannsverk, Tahirovic én Vos. Dan heb je er al drie. Haal dan één ervaren jongen waar iemand als Vos zich aan op kan trekken."