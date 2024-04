Kelvin de Lang zat op tribune om ex-Ajacied aan het werk te zien

Kelvin de Lang zat twee weken geleden in Spanje op de tribune om voormalig Ajacied Bertrand Traoré aan het werk te zien, zo meldt journalist Wessel Kroon van Ajax Showtime. De kersverse technisch manager van de Amsterdammers was aandachtig toeschouwer bij het LaLiga-duel van Villarreal met Atlético Madrid (1-2).

Traoré maakte afgelopen winter transfervrij de overstap van Aston Villa naar Villarreal, waar hij tot nog toe vier keer een basisplaats wist te veroveren. In de 309 speelminuten was hij nog niet bij een doelpunt betrokken.

De rechtsbuiten moest het twee weken geleden doen met een invalbeurt van slechts tien minuten. Daardoor lijkt de kans klein dat De Lang een goed beeld van Traoré gekregen heeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 74-voudig international van Burkina Faso werd in het seizoen 2016/17 door Ajax gehuurd van Chelsea en kwam onder trainer Peter Bosz tot 39 officiële duels in alle competities. Traoré keerde hierna terug naar Chelsea om vervolgens voor tien miljoen euro te verkassen naar Olympique Lyon. Hij speelde daarna nog voor Aston Villa, Istanbul Basaksehir (huur), en nu dus Villarreal.

Dat Ajax op zoek is naar een versterking voor de rechterkant van de vleugel lijkt niet heel vreemd. De Amsterdammers zagen Mohammed Kudus in de zomer van 2023 voor circa 43 miljoen euro naar West Ham United vertrekken, maar een directe vervanger werd vervolgens niet door de in september ontslagen Sven Mislintat gehaald.

De momenteel geblesseerde Steven Berghuis is de enige echte rechtsbuiten in de selectie van Ajax, al speelde hij in het begin van het seizoen onder Maurice Steijn ook regelmatig als aanvallende middenvelder.

Francisco Conceiçao lijkt na dit seizoen niet meer terug te keren in Amsterdam. De 21-jarige vleugelaanvaller wordt door Ajax verhuurd aan FC Porto en kwam een optie tot koop overeen. Die wordt naar verluidt verplicht wanneer hij in 25 wedstrijden minimaal 45 minuten speelt. Dan moet de Portugese club hem voor tien miljoen euro kopen. Conceiçao staat momenteel op 21 duels met minimaal 45 minuten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties