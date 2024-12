Kees van Wonderen ziet landgenoot langer blijven bij Schalke 04

Youri Mulder blijft langer aan als technisch directeur van Schalke 04. De voormalig spits vervult de functie sinds begin november op interim-basis en maakt nu het seizoen af.

“De afgelopen weken heeft Youri zich gericht op het onderzoeken, aanpassen en verbeteren van de processen die gaande zijn in en rond het performance center", aldus de CEO van de Duitse club.

Het regent complimenten aan het adres van Mulder. “Naast zijn voetbalexpertise en ervaring in het profvoetbal, brengt hij een positieve energie, wat gunstig is voor degenen die zowel binnen als buiten de club betrokken zijn. Youri geeft FC Schalke 04 een sterk en gerespecteerd gezicht in de publieke belangstelling.”

Landgenoot Kees van Wonderen is de trainer van Schalke 04. Van Wonderen tekende in oktober een contract tot 2026. Op dit moment staat zijn ploeg op de veertiende plaats in de tweede Bundesliga. De ploeg uit Gelsenkirchen verkeert al een tijd in financieel zwaar weer en vecht tegen degradatie.

Mulder zelf is blij met het besluit om langer te blijven. “De afgelopen weken hebben ik en alle betrokkenen verbetering voor ogen gehad, zowel voor de resultaten op als naast het veld."

"We hebben successen en tegenslagen gekend, maar als we dag in dag uit blijven samenwerken aan vooruitgang en stabiliteit, dan zullen we onze doelen voor dit seizoen bereiken”, stelt het clubicoon.

De Nederlander heeft verschillende functies bekleed bij Schalke 04. Zo was Mulder tussen 1993 en 2002 als spits actief. Later werd hij assistent trainer, interim-trainer en lid van de raad van commissarissen.