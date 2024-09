Kees Luijckx laakt werkwijze Ajax inzake Mohamed Ihattaren en vestigt hoop op één persoon bij RKC

Mohamed Ihattaren keert naar alle waarschijnlijkheid terug in de Eredivisie. Donderdagochtend wordt het 22-jarige talent medisch gekeurd bij RKC Waalwijk, zo meldde De Telegraaf woensdagavond. Bij Voetbalpraat prediken de tafelgasten geduld. Kees Luijckx vestigt zijn hoop op Mo Allach en wijst met de beschuldigende vinger naar Ajax.

“Mooi man”, antwoordt Bram van Polen glimlachend als hij het nieuws verneemt over Ihattaren. “Hij krijgt altijd wel veel kansen. Meer dan de gemiddelde mens. Laten we het daar op houden.”

“Ik vind dat we daar niet te veel van moeten vinden”, denkt de inmiddels gestopte voetballer. “Elke keer als zoiets wordt aangekondigd, vindt iedereen er wat van. Laat hem eerst maar eens laten zien dat hij fit is en dat hij wil en kan gaan voetballen, voordat we het weer helemaal gaan invullen met zijn allen."

Van Polen erkent dat Ihattaren een buitengewoon getalenteerde voetballer is. “Ik denk dat iedereen het superzonde vindt dat hij dat talent vergooit.” Nasser El Khayati, eveneens te gast, is het daarmee eens.

“Toen ik hem bij PSV zag voetballen dacht ik: over drie, vier jaar zit hij bij Arsenal of Barcelona.” Volgens El Khayati is het nu ‘het meest ideale’ dat hij weer in Nederland komt te voetballen. “Hopelijk is dit voor Mo de ideale stap om weer superfit te worden, en vanuit daar weer verder te zien.”

“Ik begrijp helemaal dat het heel veel erover gaat, want het is zo’n ongelofelijk fascinerende speler”, deelt Luijckx zijn mening. “Ik heb echt vaak nog gedacht: wanneer komt Ihattaren weer in het nieuws, wanneer komt er weer een club voor hem?”

“Ik hoop elke keer dat het een club is, die echt grondig met hem aan de slag gaat. Een Slavia Praag, daar heb ik dan helemaal geen vertrouwen in”, wijst hij op een van zijn vorige onsuccesvolle avonturen. Luijckx vestigt zijn hoop op één persoon die werkzaam is bij RKC, de technisch directeur Mo Allach.

“Ze hebben daar Mo Allach rondlopen. Misschien helpt dat, iemand uit dezelfde cultuur. Maar volgens mij moet je hem zo’n groot pakket aan hulp aanbieden.” Luijcx denkt wel dat Ihattaren het niveau van het profvoetbal weer kan bereiken. Hij wijst met de beschuldigende vinger naar Ajax.

“Ik vond hem, en toen was hij er ook een tijd uit, bij Jong Ajax best wel weer aanpikken”, aldus de analyticus. “Alleen bij Ajax vond ik dat ze het uiteindelijk slecht met hem aanpakten door hem heel snel alweer op een voetstuk te plaatsen. Ze haalden hem al heel snel bij de selectie en lieten hem al heel snel invallen (tegen PSV in de verloren KNVB Bekerfinale, red.).”